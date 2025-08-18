Maior produtora do país, Arapoti é oficialmente reconhecida como a Capital do Mel

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, conquistou oficialmente o título de Capital Estadual do Mel. O reconhecimento foi sancionado nesta semana pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, por meio da Lei Estadual nº 22.550, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A proposta foi apresentada pelo deputado estadual e presidente da Casa, deputado Alexandre Curi, e recebeu apoio unânime dos parlamentares.

O município já vinha se destacando nacionalmente pela produção do alimento, especialmente após a safra 2021/2022, quando registrou uma média de 924 toneladas de mel. Esse resultado consolidou Arapoti como o maior produtor do Brasil, ultrapassando outros municípios tradicionalmente reconhecidos pela atividade apícola. O título estadual reforça a relevância da cidade no cenário agropecuário paranaense e amplia sua projeção no setor.

Atualmente, cerca de 200 famílias de Arapoti vivem da apicultura, com forte participação da agricultura familiar. A atividade responde por aproximadamente 12% de toda a produção estadual e se tornou uma das principais fontes de renda da região, além de gerar empregos e oportunidades em diferentes etapas da cadeia produtiva. O reconhecimento oficial fortalece ainda mais o vínculo da população com a atividade, que alia desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental.

De acordo com especialistas do setor, a produção de mel em Arapoti tem se destacado pela qualidade e pelo volume, favorecidos pelas condições climáticas e pelo manejo adequado das colmeias. O título concedido ao município contribui para valorizar a identidade local e consolidar a imagem da cidade como referência nacional no segmento.

Com a sanção da lei, Arapoti passa a figurar de maneira permanente no calendário estadual como polo de apicultura, reforçando sua importância no agronegócio paranaense. A atividade, que combina tradição e inovação, se tornou um diferencial competitivo e um elemento de destaque no desenvolvimento regional.