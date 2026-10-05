Arapoti homenageia agentes comunitários de saúde e de combate às endemias

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, Campos Gerais, promoveu na última sexta-feira (2) uma homenagem aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) em alusão ao Dia Nacional das categorias, celebrado em 4 de outubro. A ação foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde e reuniu os profissionais no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

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O encontro contou com a presença do prefeito Irani Barros, do presidente da Câmara, vereador Maicon Pot, e da secretária municipal de Saúde, Andrea Silva. A programação foi organizada como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos agentes no atendimento à população e nas ações de prevenção em saúde pública.

Durante o evento, os participantes acompanharam atividades de integração, além de sorteios de brindes e um café especial preparado para os profissionais. A iniciativa destacou a atuação dos servidores que trabalham diretamente nas comunidades e em ações de vigilância e controle de doenças no município.

Os Agentes Comunitários de Saúde desempenham funções ligadas ao acompanhamento das famílias, orientação sobre cuidados com a saúde e apoio às equipes das unidades básicas. Já os Agentes de Combate às Endemias atuam no monitoramento e controle de doenças transmitidas por vetores, como a dengue, além de desenvolver ações educativas e preventivas junto à população.

Segundo a administração municipal, os profissionais exercem papel importante na aproximação entre os serviços públicos de saúde e os moradores, contribuindo para o acompanhamento das condições de saúde das famílias e para o desenvolvimento de campanhas preventivas.

O Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é comemorado anualmente em 4 de outubro e tem como objetivo reconhecer a atuação desses trabalhadores na atenção básica e nas estratégias de prevenção e promoção da saúde em todo o país.