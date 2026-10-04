Flávio Bolsonaro atropela Lula nas urnas e vence com 68,54% dos votos em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
ARAPOTI - Flávio Bolsonaro (PL) venceu com ampla vantagem a votação para presidente em Arapoti, nos Campos Gerais, neste domingo (4). Com 100% das seções eleitorais totalizadas, o candidato recebeu 9.426 votos, correspondentes a 68,54% dos votos nominais contabilizados no município.
Lula (PT) ficou na segunda colocação, com 3.483 votos, alcançando 25,33%.
A diferença entre os dois candidatos chegou a 5.943 votos. Em percentual, Flávio Bolsonaro terminou a votação 43,21 pontos percentuais à frente de Lula em Arapoti.
Os números mostram uma vantagem expressiva do candidato do PL no município. Flávio Bolsonaro recebeu aproximadamente 2,7 vezes o número de votos conquistados pelo petista.
Arapoti possui 66 seções eleitorais, e todas já estavam totalizadas na atualização das 18h11 apresentada pelo sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ao todo, 14.323 votos foram contabilizados. O painel do TSE apontava 13.753 votos nominais válidos, correspondentes a 96,02% da votação apresentada nessa categoria.
Com a totalização concluída, o resultado confirma uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial entre os eleitores de Arapoti.
A Folha acompanha os resultados das Eleições 2026 e traz os números da votação para presidente e para os demais cargos nos municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.