Flávio Bolsonaro atropela Lula nas urnas e vence com 68,54% dos votos em Arapoti

Com 100% das seções eleitorais totalizadas, o candidato recebeu 9.426 votos, correspondentes a 68,54% dos votos nominais contabilizados no município. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Flávio Bolsonaro (PL) venceu com ampla vantagem a votação para presidente em Arapoti, nos Campos Gerais, neste domingo (4). Com 100% das seções eleitorais totalizadas, o candidato recebeu 9.426 votos, correspondentes a 68,54% dos votos nominais contabilizados no município.

Lula (PT) ficou na segunda colocação, com 3.483 votos, alcançando 25,33%.

A diferença entre os dois candidatos chegou a 5.943 votos. Em percentual, Flávio Bolsonaro terminou a votação 43,21 pontos percentuais à frente de Lula em Arapoti.

Bolsonaro recebeu quase três vezes os votos de Lula

Os números mostram uma vantagem expressiva do candidato do PL no município. Flávio Bolsonaro recebeu aproximadamente 2,7 vezes o número de votos conquistados pelo petista.

Arapoti possui 66 seções eleitorais, e todas já estavam totalizadas na atualização das 18h11 apresentada pelo sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, 14.323 votos foram contabilizados. O painel do TSE apontava 13.753 votos nominais válidos, correspondentes a 96,02% da votação apresentada nessa categoria.

Com a totalização concluída, o resultado confirma uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial entre os eleitores de Arapoti.

A Folha acompanha os resultados das Eleições 2026 e traz os números da votação para presidente e para os demais cargos nos municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.