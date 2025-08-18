Governo do Paraná entrega novos computadores para escolas da região

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) formalizou, nesta segunda-feira (18), a entrega de mais de 15 mil novos computadores de mesa para escolas estaduais em todo o território paranaense. O investimento, que supera R$ 43 milhões, contempla 526 instituições de ensino, sendo 412 integrantes do Programa Paraná em Tempo Integral e outras 114 em que os estudantes possuem carga horária superior a 35 horas semanais, como escolas de educação profissional e colégios agrícolas.

No Norte Pioneiro, a medida contempla escolas ligadas aos Núcleos Regionais de Educação de Wenceslau Braz, Jacarezinho, Ibaiti e Cornélio Procópio, garantindo que milhares de estudantes da região tenham acesso a recursos tecnológicos atualizados. O objetivo é modernizar as salas de aula e ampliar as condições de aprendizado, além de fornecer melhores ferramentas de trabalho aos professores.

A entrega oficial ocorreu no Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, em Curitiba, e contou com a presença do secretário estadual da Educação, Roni Miranda. Durante a cerimônia, ele destacou que a aquisição dos computadores permitirá maior aproveitamento das plataformas pedagógicas utilizadas pela rede estadual. “A aquisição desses equipamentos garante que todas as plataformas pedagógicas integrantes da grade curricular da rede estadual sejam plenamente utilizadas, além de ampliar a conectividade, promovendo condições ainda melhores de aprendizado para nossos estudantes e de trabalho para nossos professores”, afirmou.

O repasse integra um conjunto mais amplo de investimentos em tecnologia realizados pelo Governo do Estado em 2025. Apenas no segundo semestre, foram entregues mais de 25 mil tablets e 2,8 mil carrinhos de carregamento para escolas da rede, em um aporte de R$ 46 milhões. Os tablets foram destinados prioritariamente às 602 instituições com menor proporção de equipamentos por aluno, enquanto os carrinhos garantem o transporte, o carregamento e o uso contínuo dos dispositivos.

Em paralelo, o Governo já entregou 32 chromebooks neste ano e prevê a distribuição de mais 10 mil até dezembro. Outra frente é a ampliação da conectividade, que inclui a instalação de antenas Starlink em 159 escolas indígenas e quilombolas, além da elevação da capacidade de rede da Seed de 25 Gbps para 100 Gbps, consolidando o Paraná como referência em infraestrutura de Wi-Fi na educação pública da América Latina.