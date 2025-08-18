Assembleia Itinerante chega mais uma vez ao Norte Pioneiro nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Assembleia Legislativa do Paraná promove na próxima quinta-feira (21), a 27ª edição da Assembleia Itinerante, programa de interiorização da Casa. A sessão especial está marcada para as 18 horas, durante a 53ª Efapi Expo, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, que recebe o evento pela segunda vez. Entre os atendimentos disponíveis à população, estarão novamente presentes a Defensoria Pública do Estado e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou que a iniciativa aproxima o Legislativo dos cidadãos. “A Assembleia Itinerante é um momento de escuta e de prestação de contas. Levamos o Parlamento até as pessoas, colhemos demandas e apresentamos soluções concretas para cada região do Paraná. Estamos muito felizes em voltar a Santo Antônio da Platina para buscar novos avanços”, afirmou.

O primeiro-secretário da Casa, deputado Gugu Bueno (PSD), ressaltou a importância da presença de serviços públicos no evento. “Mais do que debater leis, estamos oportunizando que a população resolva questões jurídicas e eleitorais sem precisar se deslocar grandes distâncias. É um serviço direto à comunidade, que demonstra nossa preocupação em ajudar e resolver problemas”, disse.

A segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP), reforçou a importância da Efapi Expo para o Norte Pioneiro. “A feira é uma grande vitrine do desenvolvimento local. A presença da Assembleia no evento nos permite ouvir de perto a população, conhecer seus desafios e fortalecer parcerias para transformar demandas em ações concretas.”

Desde 2023, quando o programa foi criado, já foram realizadas 26 edições da Assembleia Itinerante, que resultaram em mais de 6 mil sugestões e reivindicações recebidas pelos parlamentares. O projeto já passou por Londrina (2x), Maringá (2x), Paranaguá, Castro (2x), Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas (2x), Francisco Beltrão, Telêmaco Borba (2x), Paranavaí, Astorga, Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão e Jacarezinho.

Serviços e sessão especial

Quem passar pelo estande da Assembleia terá acesso a diversos serviços. O TRE-PR realizará gratuitamente emissão de título de eleitor para pessoas com 15 anos ou mais, transferência de domicílio, revisão eleitoral e quitação de multas.

A Defensoria Pública do Paraná prestará gratuitamente assessoria jurídica aos visitantes, com atendimentos nas áreas de família, sucessões, registros públicos, cível, fazenda pública, infância e juventude cível e infracional, violência doméstica e familiar contra a mulher, criminal e execução penal.

O estande da Assembleia também oferecerá uma experiência imersiva com óculos 3D, permitindo um tour virtual pelos prédios do Legislativo.

A sessão especial, que reunirá as demandas apresentadas por entidades representativas e prestará homenagens a personalidades locais, será realizada às 18 horas, no auditório da feira.