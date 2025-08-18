Ratinho Junior inaugura obra de R$ 5 milhões para ampliar o atendimento à saúde

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta sexta-feira (15) a primeira Unidade Mista de Saúde (UMS) do Paraná, localizada em Maria Helena, na região Noroeste. Com investimento total de R$ 5 milhões, a estrutura reúne serviços de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), como consultas e exames, com urgência e emergência das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), tudo em um só lugar, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Ratinho Junior destacou que a inauguração da UMS de Maria Helena representa um marco no modelo de assistência médica no Estado. “É a primeira cidade a inaugurar esse modelo de projeto. Ele é muito mais do que um posto de saúde, é quase um hospital, oferecendo toda a estrutura para os servidores e profissionais da saúde, com bom atendimento a nossa população, com salas climatizadas, equipamentos de ponta e gerador para garantir o funcionamento em casos de queda de energia”, afirmou.

“É um projeto muito bem pensado. Estamos construindo mais 20 unidades como esta em várias cidades do Paraná, dentro do nosso pacote de descentralização da saúde. Além disso, 11 maternidades estão em construção em diferentes regiões. Essas obras seguem o critério da necessidade regional, acompanhando o crescimento da população”, acrescentou o governador.

A UMS de Maria Helena foi a primeira a ter suas obras iniciadas, dentro de um pacote de 21 unidades. O projeto recebeu R$ 3 milhões de investimento para construção, entre recursos do Estado e contrapartida do município, e outros R$ 2 milhões em equipamentos para garantir a operação completa da unidade.

Com capacidade média para 3,1 mil atendimentos mensais, a UMS vai ampliar o acesso da população a consultas médicas, procedimentos e serviços de urgência e emergência de forma contínua. A cidade conta com uma população de 5,8 mil habitantes, segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A unidade elimina a necessidade de o paciente buscar mais de uma estrutura de saúde para demandas distintas, uma vez que o mesmo espaço comporta atendimentos de diferentes tipos de complexidade.

ESTRUTURA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) oferece às prefeituras com até 15 mil habitantes um projeto padrão, com área construída de 643,53 metros quadrados e investimento médio de R$ 3,5 milhões por unidade. A pasta também garante recursos para a compra de equipamentos.

Entre os diferenciais da unidade está a disponibilização de leitos para estabilização de pacientes em estado mais grave, garantindo suporte inicial até que sejam encaminhados para hospitais de maior porte, quando necessário. Essa integração entre atenção básica e pronto atendimento representa um avanço importante na rede pública de saúde, aproximando serviços essenciais da comunidade.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, lembrou que a ideia para criação da UMS surgiu em Maria Helena, devido às condições da saúde municipal. “Não era apenas falta de condições adequadas de trabalho. Faltava até proteção contra chuva, com os profissionais precisando improvisar com lençois no meio da sala para proteger os equipamentos. A prefeitura nos levou o projeto, adaptamos a ideia para um novo modelo e o resultado é que hoje temos uma planta padrão que está sendo construída em mais 20 municípios”, declarou.

“Até agora, 21 unidades foram autorizadas, mas o governador Ratinho Junior já sinalizou a necessidade de pelo menos mais 15 unidades espalhadas pelo Estado. A proposta é atender municípios de pequeno porte, oferecendo condições de estabilizar o paciente e dar o primeiro suporte à vida, se necessário. Vamos treinar mais equipes e capacitar ainda mais nossos profissionais. A saúde do Paraná não para de avançar”, finalizou o secretário.

Além de melhorar a resolutividade dos casos de menor complexidade no próprio município, a Unidade Mista de Saúde contribui para reduzir a sobrecarga dos hospitais regionais, reduzindo o “turismo de ambulância”, quando pacientes eram obrigados a viajar para outras cidades em busca de atendimento.

O prefeito de Maria Helena, Marlon Rancer Marques, celebrou a entrega da unidade. “Hoje é um dia de vitória para todos os marianenses, porque estamos recebendo a primeira Unidade Mista de Saúde do Paraná. Até então, tínhamos um pronto-atendimento em condições precárias, e agora o governador entrega uma unidade completa, equipada, para cuidarmos da saúde de toda a população de Maria Helena”, ressaltou. “Terá atendimento 24 horas, cuidando da saúde e da vida de quem aqui reside.”

A moradora Emily Vitória Viana faz acompanhamento com os médicos do município todos os meses. Para ela, a nova UMS vai garantir um atendimento mais qualificado para a população. “Ficou uma obra bonita. É um marco para Maria Helena, uma cidade pequena e que tem pacientes que precisam. Tenho minha avó em casa, que exige acompanhamento, então para idosos é essencial”, opinou. “É pronto-atendimento também, e isso é muito importante. Minha avó já precisou ir para Umuarama por falta de especialidade. Agora, com a unidade, vai ser muito melhor.”

MAIS UNIDADES

Além da estrutura de Maria Helena inaugurada nesta sexta-feira, outras 20 unidades estão em diferentes fases de construção, licitação, convênios e em tramitação. A prioridade é para as cidades que possuem infraestruturas em situação mais crítica, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outras regiões.

Em fase de finalização está a UMS de Quatro Pontes, no Oeste do Estado, que já atingiu 93,54% de execução. Outras oito estão com obras em andamento nas cidades de Ivaté (89,31% de execução), São Sebastião da Amoreira (67,95%), Mariluz (61,08%), Jaguapitã (54,03%), São Jorge do Oeste (36,71%), Jataizinho (31%), Boa Esperança (31,01%) e Fernandes Pinheiro, que foi iniciada recentemente.

Também estão previstas unidades em Telêmaco Borba (autorizada a licitar), Cantagalo e Francisco Alves (com convênios assinados) e Santa Lúcia, Santo Inácio, Espigão Alto do Iguaçu, Luiziana, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Fátima e Xambrê (em tramitação).