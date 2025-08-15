8°C 20°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Taxa dos Estados Unidos causa insegurança em Jaguariaíva e situação ganha a imprensa nacional

Setor madeireiro é uma das principais atividades econômicas do município e tem como principal destino o mercado Norte Americano

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Folha Paranaense
15/08/2025 às 16h34
Foto: Reprodução/RPC

Redação - RPC com Folha Paranaense

JAGUARIAÍVA - A elevação de 50% nas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros já provoca reflexos diretos na economia de municípios paranaenses e levou a Prefeitura de Jaguariaíva a reduzir em mais de 90% o orçamento da festa de 202 anos da cidade, programada para o próximo mês. A medida, anunciada recentemente pelo governo norte-americano, ganhou destaque no telejornal da RPC, afiliada da Rede Globo, e gerou insegurança entre famílias, comerciantes e empresários locais.

O setor madeireiro, que representa cerca de metade da economia municipal, é um dos mais impactados. Em uma indústria que exporta principalmente para o México, mas que também sente os efeitos do novo cenário, o gerente de produção Afonso Haus Júnior relata que o momento é de cautela. “A gente tem que segurar, tem que se precaver, porque não sabe o dia de amanhã. Vamos guardar um pouquinho para o futuro para não passar por dificuldades”, afirmou.

Para o empresário do setor, Luis Conte, a incerteza é o principal desafio. “Hoje eles estão tentando até segurar a exportação ou dizendo ‘segura porque o cenário não está bom’. Então a gente não sabe como vai ser, mas estamos lutando”, disse.

O comércio local também registra queda no movimento. A comerciante Santa Filomena Dib afirmou que as vendas recuaram cerca de 40%. “O movimento caiu bastante. Todo o comércio está reclamando. A gente está apreensiva com o que vai acontecer daqui para frente”, destacou.

Diante do impacto econômico, a administração municipal decidiu cortar drasticamente os gastos previstos para a festa de aniversário. O evento, que teria um orçamento de quase R$ 1,5 milhão, será realizado com menos de R$ 100 mil. A programação será mais enxuta, priorizando apresentações de artistas locais e a participação de comerciantes da cidade.

Segundo o prefeito José “Juca” Sloboda, a decisão busca refletir o momento vivido pelo município. “Tomamos essa atitude em solidariedade às empresas e aos trabalhadores que não estão em clima de festa. Estamos focando nossas forças em resolver essa situação”, declarou à RPC.

A expectativa é que os ajustes permitam manter a comemoração, mas de forma compatível com o cenário econômico atual, preservando recursos para outras demandas prioritárias.

