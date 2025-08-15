8°C 20°C
Jaguariaíva recebe R$ 4,5 milhões para investimentos no Turismo

Projetos incluem mirante de vidro no Lago Azul, flutuante no Parque Estadual do Cerrado e sinalização para fortalecer o turismo nos Campos Gerais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/08/2025 às 14h23
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra 

JAGUARIAÍVA - Jaguariaíva receberá investimentos de mais de R$ 4,5 milhões para impulsionar o turismo e fortalecer a economia local. Os recursos foram confirmados na quarta-feira (13), durante o evento de Implementação do Território Turístico Campos Gerais, realizado em Tibagi, com a presença de autoridades municipais e estaduais, incluindo o secretário estadual de Turismo, Leonardo Paranhos.

Entre os projetos já aprovados para o município estão a construção de um mirante com passarela de vidro voltado para a contemplação do Lago Azul, a instalação de sinalização turística e a implantação de um flutuante no Parque Estadual do Cerrado. As iniciativas têm como foco valorizar as belezas naturais da cidade e oferecer melhor infraestrutura para moradores e visitantes.

Segundo a administração municipal, a aplicação dos recursos está alinhada ao novo plano de desenvolvimento turístico regional integrado do Governo do Estado, que busca consolidar os Campos Gerais como destino turístico de destaque no Paraná. A estratégia envolve melhorias estruturais e ações de promoção, com o objetivo de ampliar o fluxo de visitantes e gerar mais oportunidades para empreendedores do setor.

Com os novos investimentos, a expectativa é que o turismo se torne ainda mais relevante na economia de Jaguariaíva, movimentando setores como hospedagem, alimentação, transporte e comércio local. A cidade, conhecida por seus atrativos naturais e culturais, aposta na combinação de preservação ambiental e oferta de experiências diferenciadas para atrair visitantes de diversas regiões.

O mirante e a passarela de vidro no Lago Azul devem se tornar um dos principais pontos turísticos da região, oferecendo vistas panorâmicas e estimulando o turismo de contemplação. Já o flutuante no Parque Estadual do Cerrado ampliará as opções de lazer e práticas esportivas, enquanto a nova sinalização turística facilitará o deslocamento dos visitantes e a divulgação dos atrativos.

