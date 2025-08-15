8°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Governo do Paraná entrega equipamentos de informática a hospitais da região

Ao todo foram 900 equipamentos destinados a diferentes regiões do estado com investimento R$ 3,2 milhões

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/08/2025 às 14h02
Foto: Divulgação.

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná está entregando mais de 900 equipamentos de informática a hospitais e unidades da Secretaria de Estado da Saúde administradas pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas). O investimento, de mais de R$ 3,2 milhões, tem como objetivo modernizar a infraestrutura tecnológica e agilizar o atendimento aos pacientes em diferentes regiões do Estado. A distribuição inclui 500 monitores, 300 computadores completos e outros 190 desktops, que formarão estações de trabalho mais modernas. A entrega está sendo feita por etapas e deve ser concluída em até 60 dias.

No Norte Pioneiro, o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, está entre as unidades contempladas. A medida vai reforçar a estrutura de atendimento e dar mais agilidade aos processos internos, como agendamento de consultas, gerenciamento de registros, diagnósticos e uso de sistemas hospitalares. O equipamento atualizado também é essencial para o monitoramento de sinais vitais, apoio a procedimentos cirúrgicos e análises de exames.

Além do Norte Pioneiro, as entregas chegam a outras unidades estratégicas, como os hospitais Regionais do Litoral, do Sudoeste Walter Alberto Pecoits, Infantil Monastier, de Guaraqueçaba, do Centro-Oeste, de Ivaiporã e de Telêmaco Borba. Em Londrina, no Norte do Paraná, os hospitais Zona Norte e Zona Sul receberão novos equipamentos, assim como o Hospital Adauto Botelho, em Pinhais, e o Hospital Dermatologia Sanitária, em Piraquara, ambos na Região Metropolitana de Curitiba. O Centro de Produção e Pesquisas de Imunobiológicos (CPPI) e a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) também estão incluídos.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que a ação representa um avanço na modernização da rede estadual. “Esse investimento representa muito mais do que a entrega de equipamentos. É um passo concreto para modernizar a rede estadual de saúde, garantindo que nossos profissionais tenham melhores condições de trabalho e que os pacientes sejam atendidos com mais agilidade e qualidade”, destacou.

O diretor-presidente da Funeas, Geraldo Biesek, ressaltou que as novas máquinas irão complementar os equipamentos já existentes, ampliando a capacidade de atendimento. “Com estas aquisições, poderemos somar aos equipamentos já existentes nas unidades para agilizar o atendimento, assegurando a qualidade e segurança da informação nos processos internos que acontecem diariamente”, afirmou.

 

