Influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração infantil, é preso em São Paulo

Hytalo está sendo investigado por suspeita de exploração e exposição de menores em conteúdos produzidos para redes sociais

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
15/08/2025 às 10h24
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo – Foto: Reprodução

O influenciador digital paraibano Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15), em São Paulo. Israel Nata Vicente, marido dele, também foi detido. A prisão foi confirmada pelo Ministério Público da Paraíba.

Hytalo está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de exploração e exposição de menores em conteúdos produzidos para redes sociais.

Ele é suspeito de integrar e fomentar uma rede de pedofilia na internet e ficou famoso por mostrar crianças e adolescentes em uma espécie de “reality show”.

O caso envolvendo Hytalo ganhou notoriedade após viralizar um vídeo produzido pelo youtuber paranaense Felca, que denunciou cenas de suposta exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. O vídeo intitulado “Adultização” já conta com mais de 40 milhões de visualizações.

Santos costuma divulgar vídeos em que adolescentes aparecem se beijando, frequentando festas, consumindo bebidas alcoólicas e fazendo danças sensuais. O influenciador Felca destacou que Hytalo lucra com a sexualização juvenil.

Hytalo, que acumulava mais de 12 milhões de seguidores no Instagram — que foi desativado — e 5 milhões no YouTube, nega as acusações e afirma que mantém uma família não tradicional.

Fonte original Portal Banda B.

