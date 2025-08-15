8°C 20°C
Campos Gerais passa a integrar programa estadual de valorização do turismo regional

Iniciativa visa estruturar os diversos territórios do Paraná para fomentar o desenvolvimento econômico e social

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
15/08/2025 às 09h11
Lançamento oficial aconteceu na cidade de Tibagi. Foto: SETU

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), oficializou nesta quarta-feira (13), em evento no município de Tibagi, a integração do Território Turístico Campos Gerais à iniciativa que busca valorizar as riquezas e atrativos regionais do Estado. É a nona região integrada ao programa estadual "18 Territórios, 1 Só Destino".

O programa visa mapear, estruturar e promover as singularidades turísticas de diversos territórios do Paraná, buscando fomentar o desenvolvimento econômico e social. A inclusão dos Campos Gerais destaca a relevância da região, reconhecida por suas paisagens naturais, patrimônio histórico e cultural. 

O território dos Campos Gerais abrange 19 municípios: Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.

Um dos destaques é Ponta Grossa, cidade conhecida como Princesa dos Campos, que abriga um dos principais cartões-postais do Paraná: o Parque Estadual Vila Velha. Também se sobressaem Castro, reconhecida como "Capital Nacional do Leite", onde está o primeiro Museu do Tropeiro do Brasil, e Tibagi, conhecida pelo Cânion Guartelá.

Outros pontos importantes do novo território turístico são Telêmaco Borba, polo industrial com o Parque Ecológico da Klabin e o Bonde Aéreo; Carambeí, famosa pela influência da imigração holandesa, e o Parque Histórico de Carambeí.

Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Partanhos, a integração dos Campos Gerais ao programa "18 Territórios, 1 Só Destino" representa um avanço significativo. “Com o nono território ativado, atingimos a metade do nosso percurso, reforçando nosso compromisso em valorizar as paisagens naturais, o patrimônio histórico e a força do agronegócio desta região”, afirma Paranhos. “Este é um passo decisivo para o desenvolvimento sustentável e a geração de novas oportunidades nos 19 municípios que o compõe”. A adesão dos Campos Gerais ao programa prevê a implementação de ações específicas para potencializar as características e atrativos locais. Os próximos passos incluem a estruturação de roteiros, qualificação de serviços e divulgação especializada para o novo território.

O presidente da Adetur Instância de Governança Regional (IGR) dos Campos Gerais, Guilherme Forbeck, explica que o objetivo é ajudar os municípios a enxergarem suas vocações e unir esforços para atrair mais turistas. “Queremos oferecer um trade rico, com produtos turísticos de alta qualificação, segurança e sustentabilidade, para que o visitante saia encantado e faça uma propaganda positiva da nossa região”, afirmou.

Segundo o prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, o município é pequeno no tamanho, mas gigante na beleza natural e no potencial turístico. “Com quase R$ 7 milhões em investimentos, vamos transformar a cidade em um grande destino de lazer, eventos e esportes de aventura", afirmou.

O evento reuniu também os prefeitos de Curiúva, Cristiano Borges; Ortigueira, Ari Mattos; Jaguariaíva, José Slobod; Castro, Reinaldo Cardos; e Reserva, Lucas Machado; a vice-prefeita de Tibagi, Helynez Ribas; o deputado estadual Moacyr Fadel; o superintendente de apoio aos municípios, Ricardo Maia; secretários municipais, representantes da Instância de Governança Regional (IGR) e empreendedores.

Foto: Divulgação.
