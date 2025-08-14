8°C 22°C
ALEP SELO DIAMANTE

Delegado Amir Salmen destaca que Polícia Civil do Norte Pioneiro está entre as melhores do Paraná

Delegado-chefe da 12ª subdivisão de Jacarezinho, destacou que a unidade alcançou 91% de índice de resolução de inquéritos, bem acima da média estadual, que está em 73%, consolidando-se como uma das três subdivisões mais eficientes da Divisão Policial do Interior (DPI)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/08/2025 às 17h50 Atualizada em 14/08/2025 às 18h08
Delegado Amir Roberto Salmen em visita à redação da Folha Extra. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na manhã desta quinta-feira (14), o delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen, visitou o município de Wenceslau Braz e participou de um encontro com a redação da Folha Extra, onde destacou os resultados da regional que estão entre os melhores do Paraná. A unidade alcançou 91% de índice de resolução de inquéritos, bem acima da média estadual, que está em 73%, consolidando-se como uma das três subdivisões mais eficientes da Divisão Policial do Interior (DPI).

De acordo com Salmen, tais números refletem uma gestão estruturada desde 2019, com foco em metas e indicadores de desempenho. Em 2024, a 12ª SDP solucionou 30 dos 33 homicídios registrados, uma taxa de 90%, enquanto em 2023, foram 35 casos resolvidos entre 37, quase 95% de eficácia. O número de prisões também segue crescente: 707 em 2023 e 840 em 2024, posicionando Jacarezinho à frente até de grandes centros, quando comparado proporcionalmente ao número de servidores e habitantes.

Ainda durante a visita na Folha, o agente da Polícia Judiciária Élcio Roque Júnior ressaltou essa agilidade operacional, citando um homicídio em Wenceslau Braz: após uma briga em bar que resultou em morte, o suspeito foi preso em flagrante e as investigações começaram imediatamente, um exemplo claro do procedimento rápido adotado pela corporação.

Durante a visita à Folha, Salmem expôs os trabalhos da Polícia Civil no lançamento da Delegacia de proteção aos animais, e ainda a Delegacia de atendimento especializado às pessoas vulneráveis. Ambas as divisões integrarão a estrutura da Polícia Civil com atendimentos focados em cada área, com atendimento especializado para cada tipo de situação.

“Nossa meta é ter pessoas engajadas na equipe em cada uma dessas áreas, tanto na proteção dos animais, quanto para o atendimento para pessoas vulneráveis, como uma queixa de homofobia, racismo, ou qualquer outro tipo de discriminação” disse o delegado.

Ainda em Wenceslau Braz, Salmen, esteve na Associação pela Paz Aníbal Andraus, ONG dedicada à proteção animal, discutiu pautas relevantes à causa, como uma sede própria para a instituição, além da parceria com a Polícia Civil. Ainda no município, se reuniu também com o vice-prefeito Rick Lima para tratar da cessão de terreno que abrigará a futura delegacia local, hoje funcionando em imóvel cedido pela prefeitura. A iniciativa segue em paralelo com avanços em Jacarezinho e Ribeirão do Pinhal, onde terrenos já foram definidos para novas sedes.

Delegado Amir Salmen e agentes da Polícia Judiciária também se reuniram com o vice-prefeito Rick Lima. Foto: Divulgação

Os números e a gestão da 12ª SDP, liderada por Amir Salmen, evidenciam uma combinação de experiência (20 anos na corporação), estrutura fortalecida e processos otimizados que colocam a unidade entre as mais produtivas do estado, com uma trajetória consistente de resultados concretos.

“Somos a união da força das equipes desses 22 municípios aos quais integram a 12ª subdivisão. É o resultado de um trabalho focado sempre em eficiência de cada um de nossos agentes”, pontuou Amir.

Estiveram presentes na redação da Folha, além do delegado Amir Salmen, os agentes da Polícia Judiciária, Élcio Roque Junior e Evaldo Mochon, de Wenceslau Braz e Guilherme Paulino, de Jacarezinho.

