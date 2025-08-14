Governo realiza licitação para construção de terceiras faixas em rodovias do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), divulgou o resultado do julgamento da licitação do Programa Rota Segura: Terceiras Faixas, que abrange estudos técnicos em 1.453,56 quilômetros de rodovias estaduais. O programa visa ampliar a capacidade de tráfego e melhorar a segurança viária em trechos estratégicos, definidos a partir de critérios técnicos.

Os cinco lotes licitados tiveram participantes classificados com base nas propostas de preços, propostas técnicas e qualificação. O Consórcio Conspel-Fixx ficou responsável pelo Lote 01; o Consórcio Iguatemi-Vitis, pelos Lotes 02 e 03; e o Consórcio Rota Segura, pelos Lotes 04 e 05. As empresas devem agora encaminhar os documentos de habilitação à comissão de contratação do DER/PR, que publicará a declaração oficial de vencedores.

O programa está estruturado em duas etapas. Na primeira, serão identificados os pontos prioritários para receber as intervenções, considerando volume de tráfego, limite de velocidade, histórico de acidentes e geometria das pistas. Na segunda etapa, serão elaborados os anteprojetos de ampliação, prevendo implantação de terceiras faixas e restauração da pista adjacente. Aproximadamente 30% da malha analisada, cerca de 430 quilômetros, receberá obras.

O Lote 01 contempla 353,37 quilômetros de rodovias sob responsabilidade do Escritório Regional Norte Velho e do Escritório Regional Norte Pioneiro, região estratégica para o escoamento da produção agrícola e industrial. No Norte Pioneiro, a iniciativa deve beneficiar trechos importantes para a ligação entre municípios e para o acesso a outros polos econômicos do Paraná e estados vizinhos, reduzindo gargalos e melhorando a segurança para motoristas e transportadores.

O Lote 02 cobre 196,39 quilômetros das áreas do Escritório Regional Vale do Ivaí e Vale do Tibagi; o Lote 03, 221,10 quilômetros da Superintendência Regional Noroeste; o Lote 04, 373,45 quilômetros da Superintendência Regional Oeste; e o Lote 05, 309,25 quilômetros das regiões Centro Sudoeste e Vale do Chopim.

O prazo de execução dos contratos varia entre 24 e 28 meses, contemplando desde os estudos preliminares até a entrega dos anteprojetos. Com a implementação, o Programa Rota Segura: Terceiras Faixas deve contribuir para o desenvolvimento econômico, a fluidez do tráfego e a redução de acidentes nas principais ligações rodoviárias do Estado, com atenção especial para regiões como o Norte Pioneiro.