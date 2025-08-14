8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governo realiza licitação para construção de terceiras faixas em rodovias do Norte Pioneiro

Ao todo serão mais de 1,4 mil quilômetros de novas faixas em rodovias estaduais, o que inclui mais de 300 km na região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/08/2025 às 17h25
Governo realiza licitação para construção de terceiras faixas em rodovias do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), divulgou o resultado do julgamento da licitação do Programa Rota Segura: Terceiras Faixas, que abrange estudos técnicos em 1.453,56 quilômetros de rodovias estaduais. O programa visa ampliar a capacidade de tráfego e melhorar a segurança viária em trechos estratégicos, definidos a partir de critérios técnicos.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Os cinco lotes licitados tiveram participantes classificados com base nas propostas de preços, propostas técnicas e qualificação. O Consórcio Conspel-Fixx ficou responsável pelo Lote 01; o Consórcio Iguatemi-Vitis, pelos Lotes 02 e 03; e o Consórcio Rota Segura, pelos Lotes 04 e 05. As empresas devem agora encaminhar os documentos de habilitação à comissão de contratação do DER/PR, que publicará a declaração oficial de vencedores.

O programa está estruturado em duas etapas. Na primeira, serão identificados os pontos prioritários para receber as intervenções, considerando volume de tráfego, limite de velocidade, histórico de acidentes e geometria das pistas. Na segunda etapa, serão elaborados os anteprojetos de ampliação, prevendo implantação de terceiras faixas e restauração da pista adjacente. Aproximadamente 30% da malha analisada, cerca de 430 quilômetros, receberá obras.

O Lote 01 contempla 353,37 quilômetros de rodovias sob responsabilidade do Escritório Regional Norte Velho e do Escritório Regional Norte Pioneiro, região estratégica para o escoamento da produção agrícola e industrial. No Norte Pioneiro, a iniciativa deve beneficiar trechos importantes para a ligação entre municípios e para o acesso a outros polos econômicos do Paraná e estados vizinhos, reduzindo gargalos e melhorando a segurança para motoristas e transportadores.

O Lote 02 cobre 196,39 quilômetros das áreas do Escritório Regional Vale do Ivaí e Vale do Tibagi; o Lote 03, 221,10 quilômetros da Superintendência Regional Noroeste; o Lote 04, 373,45 quilômetros da Superintendência Regional Oeste; e o Lote 05, 309,25 quilômetros das regiões Centro Sudoeste e Vale do Chopim.

O prazo de execução dos contratos varia entre 24 e 28 meses, contemplando desde os estudos preliminares até a entrega dos anteprojetos. Com a implementação, o Programa Rota Segura: Terceiras Faixas deve contribuir para o desenvolvimento econômico, a fluidez do tráfego e a redução de acidentes nas principais ligações rodoviárias do Estado, com atenção especial para regiões como o Norte Pioneiro.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, na segunda-feira (11). Foto: Lucas Fermin/SEED-PR
EDUCAÇÃO Há 11 horas

Estado investe mais de R$ 15 milhões para instalar ar-condicionado em escolas da região

Equipamentos serão destinados a 23 instituições de ensino dos Campos Gerais, totalizando 3 mil aparelhos

 “É necessário organizar a casa, reduzir a máquina pública e ter estratégia de desenvolvimento e industrialização“, destacou o governador. Foto: Jonathan Campos/AEN
ECONOMIA Há 11 horas

Ratinho Junior destaca avanços econômicos do Paraná durante o AgroForum

Governador enfatizou que, no início de sua gestão, adotou medidas para uma reforma administrativa, que permitiram ampliar os investimentos do Estado

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 1 dia

Carlópolis é contemplada com recursos do Governo do Estado para iluminação pública

Programa Ilumina Paraná tem como objetivo promover a substituição das luminárias atuais da cidade por lâmpadas LED

 Casa Fácil Paraná, salto do Produto Interno Bruto (PIB) paranaense e dinheiro em caixa foram os principais pontos levantados pelo governador no encontro. Foto: Jonathan Campos/AEN
BALANÇO POSITIVO Há 1 dia

Ratinho Junior apresenta progressos do Paraná em São Paulo

Governador destacou aos representantes da Abrainc o Casa Fácil Paraná, crescimento do PIB e a situação do caixa do Estado, um dos mais robustos do País

 Programa leva conhecimento e experiências interativas através de materiais tecnológicos. Foto: Gabriel Pires/SEIA-PR
EXPERIÊNCIAS Há 1 dia

Programa do Governo leva tecnologia e inovação ao Norte Pioneiro

Carreta da Inovação leva a Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal oficinas, demonstrações e atividades educativas interativas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados