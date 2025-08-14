Arapoti reúne lideranças no 1º Encontro Regional: Mulheres em Foco pelo Agosto Lilás

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Arapoti sediou nesta quinta-feira (14) o 1º Encontro Regional – Mulheres em Foco, evento que integra as ações da campanha Agosto Lilás, movimento nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher. A iniciativa reuniu dezenas de cidades, instituições e centenas de participantes, consolidando uma rede de apoio e mobilização pela igualdade e respeito.

Com expressiva representatividade feminina, o encontro contou com a presença da deputada federal e secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; da deputada estadual Mabel Canto; e da procuradora especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná e também deputada estadual, Cloara Pinheiro. Participaram ainda chefes do Executivo e vereadoras de diversos municípios, como a prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso. Representantes do Ministério Público também marcaram presença, entre elas a promotora de Justiça e coordenadora do Gepátria, Kele Bahena, e a promotora de Arapoti, Marianna Bazzo.

A recepção dos convidados foi conduzida pelo prefeito de Arapoti, Irani Barros, ao lado do vice-prefeito Potinho, da vereadora e procuradora da Mulher de Arapoti, Maria Olívia, da secretária de Assistência Social, Débora Campos, e do presidente da Câmara, Maicon Pot, que representou os demais vereadores.

Realizado no salão paroquial da Igreja Matriz, com apoio da Capal, o evento teve abertura com mensagem e oração ministradas pelo pároco Padre Anderson e apresentação do Coral de Idosos Clave de Prata. Em seguida, autoridades discursaram sobre a importância da mobilização regional em defesa dos direitos das mulheres.

A programação seguiu durante todo o dia. No período da tarde, a delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Ponta Grossa, Claudia Krüger, ministrou palestra abordando a legislação de proteção à mulher e as punições previstas para agressores.

O encontro também destacou a cultura e o turismo local, com exposição de produtos derivados do mel, artesanato das artesãs quilombolas da Família Xavier e gastronomia regional, incluindo geleias da Ancki Frutti e produtos da padaria Bella Emília. Além disso, foram divulgados atrativos turísticos naturais e históricos de Arapoti e região, reforçando a conexão entre desenvolvimento social, cultural e econômico.

O 1º Encontro Regional – Mulheres em Foco integrou ações educativas, culturais e institucionais, reforçando o papel do Agosto Lilás como instrumento de conscientização e mobilização social no Paraná.