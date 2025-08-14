Moto com escapamento estralando é apreendida pela PM em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A equipe da Polícia Militar realizou a apreensão de uma motocicleta na noite desta quarta-feira (13). A situação aconteceu quando os policiais flagraram a moto com escapamento barulhento durante patrulhamento pela região Central de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela região Central do município quando, ao passar pela Avenida Benedito Corrêa Vasconcelos, se depararam com uma moto com barulho do escapamento excessivo e cortando giro, o famoso “Rãdãdã”.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem do motociclista e, ao averiguar a situação do veículo, constataram que o escapamento da moto estava sem o silenciador de ruídos. Além disso, também foi verificado que o motociclista não tinha CNH.

Frente aos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada ao Pátio da PM assim como foram aplicadas as multas cabíveis as infrações.