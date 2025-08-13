Feriado em 2025 só se for no final de semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Pois é, leitores, já estamos na reta final: mais da metade de 2025 ficou para trás e o ano parece estar passando num piscar de olhos. Faltam pouco menos de quatro meses para a virada, e, para a tristeza de muitos trabalhadores — e, sejamos honestos, para alegria de alguns patrões — o calendário dessa segunda metade não está nada camarada quando o assunto é feriado prolongado.

Depois do feriadão de abril, que emendou a Sexta-Feira Santa (18) com o sábado (19), a Páscoa (20) e ainda o Dia de Tiradentes (21), e de alguns outros feriados que apareceram no meio da semana em outros meses, o calendário de 2025 ficou com pouquíssimos “respiros” para quem adora prolongar a folga e curtir uns dias a mais em casa.

2025 só tem mais dois feriados durante a semana

Até o fim do ano, só sobraram dois feriados caindo em dias úteis. O primeiro será no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, uma quinta-feira. O outro, apenas no Natal, 25 de dezembro, também numa quinta-feira.

Já os demais feriados da segunda metade do ano caem no sábado ou no domingo. O mais próximo é a Independência do Brasil, num sábado. Nossa Senhora Aparecida e o Dia de Finados serão em um domingo, enquanto a Proclamação da República também cairá em um sábado.

Ou seja, o famoso “feriado prolongado” vai ser artigo de luxo em 2025. Quem gosta de viajar vai precisar se planejar com antecedência — ou contar com um banco de horas amigo.

Se por um lado o calendário é magro para os foliões do descanso, por outro, para as empresas, o cenário promete mais dias úteis e menos paradas. Resta saber quem vai sorrir mais no fim do ano: o patrão ou o funcionário que conseguiu emendar a semana do Natal.