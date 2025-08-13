Prefeitura de Arapoti apresenta projeto de pavimentação da estrada do Capão Bonito

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti realizou, na noite desta terça-feira (12), uma audiência pública para apresentar o projeto de pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Bairro Capão Bonito. A iniciativa integra o Programa “Estradas da Integração”, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado, e representa o primeiro projeto do município a aplicar CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em via rural até então de chão batido.

O encontro, realizado com a presença do Poder Executivo, Legislativo e moradores da comunidade, teve como objetivo detalhar as melhorias e ouvir contribuições da população. O trecho a ser pavimentado possui cerca de 7,4 quilômetros e liga a área urbana ao bairro, que abriga a primeira casa construída por imigrantes espanhóis em Arapoti, datada de 1930, além de diversas propriedades rurais.

O prefeito Irani Barros abriu a audiência destacando que a obra deve trazer benefícios diretos aos moradores, como redução nos custos de manutenção dos veículos, maior segurança no tráfego, valorização imobiliária e melhoria na qualidade de vida.

A apresentação técnica ficou a cargo do secretário municipal de Infraestrutura e engenheiro civil Leonardo Felipe. Ele detalhou os aspectos de engenharia previstos no projeto, entre eles a implantação de bacias drenantes para evitar que enxurradas atinjam as lavouras, sistemas de transposição de sarjeta, drenagem voltada ao controle de erosão e outros recursos para preservar a durabilidade da via.

Participaram do evento o vice-prefeito Potinho, o presidente da Câmara Municipal, Maicon Pot, e os vereadores Maria Olívia, Marineo Júnior, Romanti Moreira e Cleytinho. O ex-prefeito Luiz Fernando de Masi também esteve presente, juntamente com moradores e produtores rurais do Capão Bonito.

Durante a audiência, a comunidade teve a oportunidade de apresentar questionamentos, sugestões e observações sobre a obra. Os apontamentos serão considerados pela equipe técnica da Prefeitura para adequações e melhorias no projeto final.

O Programa “Estradas da Integração” tem como meta ampliar a qualidade da malha viária rural, garantindo melhores condições de escoamento da produção agrícola e tráfego seguro para os moradores. A pavimentação da estrada do Capão Bonito é considerada uma das principais demandas da região e, com a execução prevista, deve beneficiar diretamente dezenas de famílias e propriedades agrícolas.