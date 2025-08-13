7°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Prefeitura de Arapoti apresenta projeto de pavimentação da estrada do Capão Bonito

Audiência pública apresentou detalhes da obra de 7,4 km, que inclui sistemas de drenagem e melhorias para o tráfego e escoamento agrícola no bairro rural

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
13/08/2025 às 09h34
Prefeitura de Arapoti apresenta projeto de pavimentação da estrada do Capão Bonito
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti realizou, na noite desta terça-feira (12), uma audiência pública para apresentar o projeto de pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Bairro Capão Bonito. A iniciativa integra o Programa “Estradas da Integração”, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado, e representa o primeiro projeto do município a aplicar CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em via rural até então de chão batido.

O encontro, realizado com a presença do Poder Executivo, Legislativo e moradores da comunidade, teve como objetivo detalhar as melhorias e ouvir contribuições da população. O trecho a ser pavimentado possui cerca de 7,4 quilômetros e liga a área urbana ao bairro, que abriga a primeira casa construída por imigrantes espanhóis em Arapoti, datada de 1930, além de diversas propriedades rurais.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O prefeito Irani Barros abriu a audiência destacando que a obra deve trazer benefícios diretos aos moradores, como redução nos custos de manutenção dos veículos, maior segurança no tráfego, valorização imobiliária e melhoria na qualidade de vida.

A apresentação técnica ficou a cargo do secretário municipal de Infraestrutura e engenheiro civil Leonardo Felipe. Ele detalhou os aspectos de engenharia previstos no projeto, entre eles a implantação de bacias drenantes para evitar que enxurradas atinjam as lavouras, sistemas de transposição de sarjeta, drenagem voltada ao controle de erosão e outros recursos para preservar a durabilidade da via.

Participaram do evento o vice-prefeito Potinho, o presidente da Câmara Municipal, Maicon Pot, e os vereadores Maria Olívia, Marineo Júnior, Romanti Moreira e Cleytinho. O ex-prefeito Luiz Fernando de Masi também esteve presente, juntamente com moradores e produtores rurais do Capão Bonito.

Durante a audiência, a comunidade teve a oportunidade de apresentar questionamentos, sugestões e observações sobre a obra. Os apontamentos serão considerados pela equipe técnica da Prefeitura para adequações e melhorias no projeto final.

O Programa “Estradas da Integração” tem como meta ampliar a qualidade da malha viária rural, garantindo melhores condições de escoamento da produção agrícola e tráfego seguro para os moradores. A pavimentação da estrada do Capão Bonito é considerada uma das principais demandas da região e, com a execução prevista, deve beneficiar diretamente dezenas de famílias e propriedades agrícolas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
MEIO AMBIENTE Há 18 horas

Arapoti interdita acesso ao Rincão para conter descarte irregular de lixo

Área de Proteção Permanente próxima a nascente recebia resíduos diversos; Ecoponto é indicado como destino correto

 Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Morte de servidores da prefeitura causa comoção em Arapoti

Márcia Oliveira e Luiz Carlos estavam realizando tratamento de saúde e não resistiram

 Jogos aconteceram na tarde de quarta-feira (06). Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 6 dias

Crianças participam de Campeonato de Xadrez em Arapoti

Iniciativa se tornou tradição no município, sendo um evento aguardado pelos alunos da rede municipal todos os anos

 Reconhecimento foi apresentado pelo deputado Alexandre Curi (PSD) e aprovado pelos deputados. Foto: Assessoria
RECONHECIMENTO Há 6 dias

Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti terá título de “Capital do Mel” no Paraná

Município é destacado pela produção de mel e reconhecido como o principal produtor do Brasil

 Foto: Reprodução/Redes Sociais
VIRALIZOU Há 1 semana

Vídeo flagra tamanduá em “passeio noturno” por bairro de Arapoti e viraliza nas redes sociais

Cena rara foi registrada por moradores do Bairro do Bosque na noite desta segunda-feira (04), e o que mais chamou a atenção foi a tranquilidade do animal pelas ruas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados