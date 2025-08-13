7°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Acidente deixa motorista em estado grave e pista interditada entre Jaguariaíva e Sengés

Carreta carregada com placas de madeira tombou interditando totalmente a rodovia PR151

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
13/08/2025 às 09h23
Acidente deixa motorista em estado grave e pista interditada entre Jaguariaíva e Sengés
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta carregada com placas de madeira deixou um motorista gravemente ferido na rodovia PR-151 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés, nos Campos Gerais. A situação aconteceu na manhã desta quarta-feira (13) e a rodovia está interditada.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira e envolveu uma carreta carregada com placas de MDF que transitava pela rodovia PR151 no trecho entre Jaguariaíva a Sengés. Ainda segundo as informações, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou na altura do km 197 da rodovia.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Com o tombamento, a carreta ficou atravessada na rodovia e as placas de madeira espalhadas sobre a pista, causando interdição total do trânsito sem previsão de horário de liberação. Já o motorista teve ferimentos grave sendo socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe da PRE está no local prestando atendimento a ocorrência e apoio as equipes da concessionária responsável pelo trecho para remoção do veículo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atuação heroica aconteceu na noite do Dia dos Pais, evitando uma tragédia que poderia marcar esta data na vida da família. Foto: Divulgação
HERÓI SEM FARDA Há 19 horas

Guarda Municipal salva criança engasgada com ponta de lápis e evita tragédia em Jaguariaíva

Criança já apresentava sinais de sufocamento, mas foi salva graças à rápida ação de Douglas Peixoto, que não hesitou em aplicar a manobra de Heimlich

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 19 horas

Jaguariaíva promove ações de prevenção a violência contra as mulheres

Iniciativa da prefeitura contou com o apoio dos agentes da Guarda Civil e foi realizada nos bairros Morro Azul, Lanças e Chapadão

 Anuncio foi feito pelo prefeito Juca Sloboda junto com o vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim. Foto: Divulgação
FESTA CANCELADA Há 2 dias

Prefeito Juca anuncia cancelamento da festa de setembro devido momento econômico delicado

Anúncio foi feito pelo prefeito devido a situação econômica do município que foi fortemente impactada pela nova tarifa dos Estados Unidos

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Criminosos aplicam golpe com ameaça de morte para tomar veículos das vítimas

Caso registrado em Jaguariaíva revela nova forma que os suspeitos agem dizendo que os veículos são de facções criminosas

 Iniciativa convida mães residentes na cidade a compartilharem fotos amamentando seus filhos, destacando a importância e a beleza desse ato. Foto: Imagem Ilustrativa - Reprodução/Internet
AGOSTO DOURADO Há 2 dias

Jaguariaíva celebra o Agosto Dourado com concurso de fotos sobre amamentação

Mães podem enviar fotos amamentando filhos de até dois anos para concorrer a um ensaio fotográfico profissional

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados