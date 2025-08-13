Acidente deixa motorista em estado grave e pista interditada entre Jaguariaíva e Sengés

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta carregada com placas de madeira deixou um motorista gravemente ferido na rodovia PR-151 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés, nos Campos Gerais. A situação aconteceu na manhã desta quarta-feira (13) e a rodovia está interditada.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira e envolveu uma carreta carregada com placas de MDF que transitava pela rodovia PR151 no trecho entre Jaguariaíva a Sengés. Ainda segundo as informações, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou na altura do km 197 da rodovia.

Com o tombamento, a carreta ficou atravessada na rodovia e as placas de madeira espalhadas sobre a pista, causando interdição total do trânsito sem previsão de horário de liberação. Já o motorista teve ferimentos grave sendo socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe da PRE está no local prestando atendimento a ocorrência e apoio as equipes da concessionária responsável pelo trecho para remoção do veículo.