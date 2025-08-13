Programa do Governo leva tecnologia e inovação ao Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Nesta terça-feira (12), a Carreta da Inovação iniciou suas atividades no Norte Pioneiro, proporcionando aos moradores acesso à tecnologia de ponta, conhecimento e experiências interativas. Promovida pelo Governo do Estado, a iniciativa chega para aproximar a população de inovações e recursos modernos, oferecendo um espaço dinâmico com oficinas, demonstrações e atividades educativas.

No Norte Pioneiro, as ações gratuitas serão realizadas em duas cidades, sendo elas Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, permanecendo na região por três dias, com encerramento previsto para a próxima sexta-feira (15). Durante estes dias, as sessões de atividades serão realizadas em quatro horários, sendo eles às 09h00, 12h00, 14h00 e 18h00.

Em Santo Antônio da Platina, a Carreta da Inovação está instalada no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis (Efapi), localizado na PR-153, km 40, um dos pontos mais conhecidos do município e que costuma receber grandes eventos.

Programa oferece um espaço dinâmico com oficinas, demonstrações e atividades educativas.Foto: Gabriel Pires/SEIA-PR

Já em Ribeirão do Pinhal, a estrutura itinerante ficará estacionada na Rua Sinésio Andrade Borges, sem número, ao lado do Ginásio de Esportes, em uma área de fácil acesso para a população, garantindo que moradores de todas as idades possam participar das atividades e aproveitar a programação gratuita.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), tem como propósito levar inovação e promover a transformação digital no interior do Paraná. A iniciativa busca impulsionar o desenvolvimento local, aproximando a população das novas tecnologias e despertando o interesse da comunidade por soluções inovadoras que podem transformar o dia a dia das pessoas e fortalecer a economia regional.

Alex Canziani, secretário da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, afirma que o projeto busca democratizar o acesso à inovação, especialmente para públicos com menor acesso esses recursos. "É uma forma de instigar a curiosidade e criatividade das crianças e jovens do Interior, despertando o interesse deles por essa área", diz.

A Carreta da Inovação reúne laboratórios móveis, oficinas, exposições e demonstrações práticas de tecnologias emergentes, criando um espaço interativo e dinâmico. A iniciativa oferece uma oportunidade única para estudantes, empreendedores e toda a comunidade explorarem de perto as tendências e novidades do setor tecnológico, ampliando conhecimentos e estimulando a criatividade.

A próxima parada será em Tapejara, de 19 a 22 de agosto, oferecendo novamente uma programação repleta de atividades tecnológicas e interativas para a população.