Ministério da Saúde anuncia investimento milionário para a saúde básica da região

Com o PAC Saúde 2025, mais de 30 municípios serão beneficiados com novos equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/08/2025 às 17h16
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nesta segunda-feira (11), o Diário da União divulgou um investimento milionário do Ministério da Saúde destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de mais de 350 municípios do Paraná. Entre as cidades contempladas no novo PAC Saúde 2025, foram selecionadas mais de 30 da região, que receberão novos equipamentos para fortalecer e aprimorar o Atendimento Primário à Saúde, em um investimento que ultrapassa os R$ 100 milhões.

A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional coordenada pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), que vai adquirir 180 mil equipamentos para mais de 5 mil municípios brasileiros. Com esta medida, mais de 9 milhões de paranaenses serão beneficiados.

Ao todo, serão adquiridos 10 mil combos, cada um contendo 18 equipamentos estratégicos, como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits para Telessaúde, em um investimento total de R$ 101, 7 milhões. A previsão é que os equipamentos comecem a ser entregues a partir de novembro deste ano.

Na região do Norte Pioneiro, UBSs de 31 municípios serão contempladas, sendo elas das cidades de Abatiá, Andirá, Assaí (UBS I), Bandeirantes, Barra do Jacaré, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul e Pinhalão.

Além destas, as cidades de Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São Jerônimo da Serra, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz também foram selecionadas para receber o combo de equipamentos. Na região dos Campos Gerais, as cidades de Jaguariaíva, Sengés e Arapoti também foram escolhidas.

Para a secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, o novo PAC Saúde contempla ações para modernizar, ampliar o acesso e a resolutividade do cuidado ofertado pelas equipes da Atenção Primária, que é a porta de entrada prioritária do SUS, não apenas no Paraná, mas em todo o País.

“A aquisição dos 180 mil equipamentos, sendo 10 mil combos, faz parte do maior investimento descentralizado já realizado para as Unidades Básicas de Saúde, e claro, tudo isso para garantir o acesso universal, equânime e integral à saúde em todo o território nacional”, disse.

No entanto, todas estas cidades serão beneficiadas com os combos, que incluem 18 equipamentos estratégicos. Entre esses equipamentos estão o eletrocardiógrafo digital para telessaúde, doppler vascular portátil, retinógrafo portátil para telessaúde, espirômetro digital, dermatoscópio para telessaúde, eletrocautério (bisturi elétrico).

Além destes, o combo também conta com desfibrilador externo automático (DEA), laser terapêutico de baixa potência, ultrassom para fisioterapia, equipamentos de estimulação elétrica, dinamômetro digital, balança digital portátil, tábua de propriocepção, câmara fria para conservação de vacinas, fotóforo (foco de luz para cabeça), cadeira de rodas, otoscópio digital e ultrassom portátil de bolso.

A diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel, destacou que esta aquisição promete reduzir encaminhamentos desnecessários de pacientes, além de ampliar os serviços e atendimentos prestados pelos órgãos de saúde em todas as cidades selecionadas.“Essa aquisição é fundamental para ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer um atendimento mais seguro e humanizado, e reduzir encaminhamentos desnecessários para níveis mais complexos do sistema”, enfatizou.

Com esse investimento histórico, o Ministério da Saúde reforça seu compromisso com a melhoria contínua da saúde pública, ampliando a capacidade tecnológica e a qualidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. A chegada desses equipamentos modernos representa um avanço significativo para a Atenção Primária, garantindo que milhões de cidadãos tenham acesso a diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficientes, fortalecendo o SUS como pilar fundamental da saúde no Brasil.

