7°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Guarda Municipal salva criança engasgada com ponta de lápis e evita tragédia em Jaguariaíva

Criança já apresentava sinais de sufocamento, mas foi salva graças à rápida ação de Douglas Peixoto, que não hesitou em aplicar a manobra de Heimlich

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/08/2025 às 15h45
Guarda Municipal salva criança engasgada com ponta de lápis e evita tragédia em Jaguariaíva
Atuação heroica aconteceu na noite do Dia dos Pais, evitando uma tragédia que poderia marcar esta data na vida da família. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na noite deste domingo (10), um Guarda Municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, protagonizou um gesto de coragem e heroísmo ao salvar a vida de uma criança de cerca de um ano de idade. A menina, que estava no carro com os pais, engoliu a ponta de um lápis e começou a sufocar. Ao perceber a situação, o agente agiu de forma rápida e precisa, realizando os primeiros socorros e conseguindo desobstruir as vias respiratórias da criança, evitando assim uma tragédia que poderia marcar de forma irreversível o Dia dos Pais da família.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Em entrevista à Folha, o Guarda Civil Douglas Peixoto, conhecido como Peixoto, relatou como tudo ocorreu. Ele contou que estava de folga e havia saído para buscar uma pizza para comemorar a data com a família. Ao passar pelo local, inicialmente não imaginou que se tratasse de uma situação grave, mas, ao perceber a mãe em desespero pedindo ajuda, não hesitou em agir e aplicou imediatamente os conhecimentos que havia adquirido.

“Eu estava indo buscar uma pizza para comemorar o Dia dos Pais. No início, pensei que o movimento fosse apenas por causa de um incidente de trânsito, mas, ao ver a mãe da menina em completo desespero, pedindo socorro, não consegui simplesmente seguir caminho e parei imediatamente para ajudar”, relatou Peixoto durante a entrevista.

Ao parar no local, Peixoto se identificou como Guarda Municipal e prontamente ofereceu ajuda à menina, que já mostrava sinais de sufocamento. “Cheguei, me apresentei como guarda e iniciei a manobra de Heimlich. Felizmente, deu tudo certo: ela expeliu a ponta do lápis e foi levada com vida para o hospital”, relatou.

“Para mim, foi uma honra poder ajudá-la. É algo extremamente gratificante”

De acordo com Peixoto, sem a realização da manobra as chances de sobrevivência da menina seriam mínimas, devido à gravidade do quadro e à distância até o hospital. “Pelas condições em que ela já se encontrava, não haveria muitas chances. A manobra foi determinante para salvar a vida dessa criança”, afirmou. “Para mim, foi uma honra poder ajudá-la. É algo extremamente gratificante”, completou.

No ano passado, Peixoto salvou uma outra criança, que estava engasgada com leite. Foto: Divulgação

 

Em entrevista à reportagem, Peixoto revelou que esta é a segunda vez que salva a vida de uma criança engasgada. O primeiro episódio ocorreu no final do ano passado, quando uma mãe procurou a sede da Guarda Municipal em busca de ajuda, pois sua filha de apenas 10 meses estava engasgada com leite. Por essa ação, Peixoto foi homenageado com uma moção de aplausos na Câmara Municipal da cidade.

“Desta vez, eu estava de plantão quando a mãe chegou desesperada, pedindo ajuda. A menina já estava com o rosto roxo, mas consegui aplicar a manobra de Heimlich, e ela voltou a respirar normalmente. Foi uma sensação muito gratificante saber que também consegui salvar a vida dela”, destacou Peixoto.

O Guarda Municipal ressaltou ainda a importância de a população buscar conhecimento sobre primeiros socorros, especialmente sobre a manobra que pode salvar vidas em casos de engasgamento, como o ocorrido com as crianças e em tantas outras situações semelhantes.
“É fundamental ter esse conhecimento, principalmente para pais ou cuidadores de idosos. Muitas vezes, não há tempo hábil para chegar a um hospital ou outro local de atendimento. Se os próprios pais souberem aplicar a técnica, podem evitar uma tragédia”, destacou.

Peixoto explicou que, no caso de crianças, o procedimento consiste em posicioná-las em um ângulo aproximado de 45°, com a cabeça voltada para baixo, e aplicar palmadas firmes nas costas, entre as escápulas. Já em pessoas mais velhas, a orientação é diferente: deve-se abraçar a vítima por trás e pressionar a região superior do abdômen, na altura do estômago, para forçar a expulsão do objeto que está obstruindo as vias respiratórias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 10 horas

Jaguariaíva promove ações de prevenção a violência contra as mulheres

Iniciativa da prefeitura contou com o apoio dos agentes da Guarda Civil e foi realizada nos bairros Morro Azul, Lanças e Chapadão

 Anuncio foi feito pelo prefeito Juca Sloboda junto com o vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim. Foto: Divulgação
FESTA CANCELADA Há 1 dia

Prefeito Juca anuncia cancelamento da festa de setembro devido momento econômico delicado

Anúncio foi feito pelo prefeito devido a situação econômica do município que foi fortemente impactada pela nova tarifa dos Estados Unidos

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Criminosos aplicam golpe com ameaça de morte para tomar veículos das vítimas

Caso registrado em Jaguariaíva revela nova forma que os suspeitos agem dizendo que os veículos são de facções criminosas

 Iniciativa convida mães residentes na cidade a compartilharem fotos amamentando seus filhos, destacando a importância e a beleza desse ato. Foto: Imagem Ilustrativa - Reprodução/Internet
AGOSTO DOURADO Há 1 dia

Jaguariaíva celebra o Agosto Dourado com concurso de fotos sobre amamentação

Mães podem enviar fotos amamentando filhos de até dois anos para concorrer a um ensaio fotográfico profissional

 Página inicial do aplicativo. Foto: Captura de Tela
NOTA MUNICÍPIO Há 4 dias

Jaguariaíva lança programa de sorteios em dinheiro para quem comprar com CPF na nota

Iniciativa segue modelo do programa Nota Paraná, e a primeira premiação está marcada para acontecer no dia 7 de setembro, com R$ 10 mil em prêmios

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados