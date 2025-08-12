Guarda Municipal salva criança engasgada com ponta de lápis e evita tragédia em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na noite deste domingo (10), um Guarda Municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, protagonizou um gesto de coragem e heroísmo ao salvar a vida de uma criança de cerca de um ano de idade. A menina, que estava no carro com os pais, engoliu a ponta de um lápis e começou a sufocar. Ao perceber a situação, o agente agiu de forma rápida e precisa, realizando os primeiros socorros e conseguindo desobstruir as vias respiratórias da criança, evitando assim uma tragédia que poderia marcar de forma irreversível o Dia dos Pais da família.

Em entrevista à Folha, o Guarda Civil Douglas Peixoto, conhecido como Peixoto, relatou como tudo ocorreu. Ele contou que estava de folga e havia saído para buscar uma pizza para comemorar a data com a família. Ao passar pelo local, inicialmente não imaginou que se tratasse de uma situação grave, mas, ao perceber a mãe em desespero pedindo ajuda, não hesitou em agir e aplicou imediatamente os conhecimentos que havia adquirido.

“Eu estava indo buscar uma pizza para comemorar o Dia dos Pais. No início, pensei que o movimento fosse apenas por causa de um incidente de trânsito, mas, ao ver a mãe da menina em completo desespero, pedindo socorro, não consegui simplesmente seguir caminho e parei imediatamente para ajudar”, relatou Peixoto durante a entrevista.

Ao parar no local, Peixoto se identificou como Guarda Municipal e prontamente ofereceu ajuda à menina, que já mostrava sinais de sufocamento. “Cheguei, me apresentei como guarda e iniciei a manobra de Heimlich. Felizmente, deu tudo certo: ela expeliu a ponta do lápis e foi levada com vida para o hospital”, relatou.

“Para mim, foi uma honra poder ajudá-la. É algo extremamente gratificante”

De acordo com Peixoto, sem a realização da manobra as chances de sobrevivência da menina seriam mínimas, devido à gravidade do quadro e à distância até o hospital. “Pelas condições em que ela já se encontrava, não haveria muitas chances. A manobra foi determinante para salvar a vida dessa criança”, afirmou. “Para mim, foi uma honra poder ajudá-la. É algo extremamente gratificante”, completou.

No ano passado, Peixoto salvou uma outra criança, que estava engasgada com leite. Foto: Divulgação

Em entrevista à reportagem, Peixoto revelou que esta é a segunda vez que salva a vida de uma criança engasgada. O primeiro episódio ocorreu no final do ano passado, quando uma mãe procurou a sede da Guarda Municipal em busca de ajuda, pois sua filha de apenas 10 meses estava engasgada com leite. Por essa ação, Peixoto foi homenageado com uma moção de aplausos na Câmara Municipal da cidade.

“Desta vez, eu estava de plantão quando a mãe chegou desesperada, pedindo ajuda. A menina já estava com o rosto roxo, mas consegui aplicar a manobra de Heimlich, e ela voltou a respirar normalmente. Foi uma sensação muito gratificante saber que também consegui salvar a vida dela”, destacou Peixoto.

O Guarda Municipal ressaltou ainda a importância de a população buscar conhecimento sobre primeiros socorros, especialmente sobre a manobra que pode salvar vidas em casos de engasgamento, como o ocorrido com as crianças e em tantas outras situações semelhantes.

“É fundamental ter esse conhecimento, principalmente para pais ou cuidadores de idosos. Muitas vezes, não há tempo hábil para chegar a um hospital ou outro local de atendimento. Se os próprios pais souberem aplicar a técnica, podem evitar uma tragédia”, destacou.

Peixoto explicou que, no caso de crianças, o procedimento consiste em posicioná-las em um ângulo aproximado de 45°, com a cabeça voltada para baixo, e aplicar palmadas firmes nas costas, entre as escápulas. Já em pessoas mais velhas, a orientação é diferente: deve-se abraçar a vítima por trás e pressionar a região superior do abdômen, na altura do estômago, para forçar a expulsão do objeto que está obstruindo as vias respiratórias.