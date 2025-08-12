Jaguariaíva promove ações de prevenção a violência contra as mulheres

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Na última sexta-feira (8), a prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), promoveu atividades educativas voltadas à prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres. A ação integrou a programação de sensibilização sobre o tema e foi direcionada às integrantes dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos dos bairros rurais Morro Azul, Lanças e Chapadão.

As orientações foram conduzidas por representantes da Guarda Civil Municipal (GCM), vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Durante uma roda de diálogo, foram apresentados os diferentes tipos de violência — física, psicológica, sexual, moral e patrimonial —, bem como os canais disponíveis para denúncias e apoio. Entre eles, o telefone 153 da GCM e o 180, central de atendimento à mulher.

As participantes também receberam informações sobre os serviços oferecidos pelos equipamentos da SEDESMF, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Esses espaços atuam como pontos de apoio na política pública de assistência social, oferecendo acolhimento e encaminhamento às vítimas.

Durante o encontro, foi distribuído material informativo em formato de folder, com orientações sobre como identificar situações de violência e buscar ajuda. Além disso, as mulheres foram informadas sobre como acessar outros serviços que compõem a rede de proteção, incluindo unidades de saúde, órgãos de segurança pública e o sistema judiciário.

Mais de 28 mulheres participaram da iniciativa, que teve como objetivo fortalecer o conhecimento sobre direitos, ampliar o acesso aos canais de denúncia e reforçar a importância da articulação entre os diferentes setores que compõem a rede de proteção à mulher no município.