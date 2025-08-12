7°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jaguariaíva promove ações de prevenção a violência contra as mulheres

Iniciativa da prefeitura contou com o apoio dos agentes da Guarda Civil e foi realizada nos bairros Morro Azul, Lanças e Chapadão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
12/08/2025 às 14h57
Jaguariaíva promove ações de prevenção a violência contra as mulheres
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Na última sexta-feira (8), a prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), promoveu atividades educativas voltadas à prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres. A ação integrou a programação de sensibilização sobre o tema e foi direcionada às integrantes dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos dos bairros rurais Morro Azul, Lanças e Chapadão.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As orientações foram conduzidas por representantes da Guarda Civil Municipal (GCM), vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Durante uma roda de diálogo, foram apresentados os diferentes tipos de violência — física, psicológica, sexual, moral e patrimonial —, bem como os canais disponíveis para denúncias e apoio. Entre eles, o telefone 153 da GCM e o 180, central de atendimento à mulher.

As participantes também receberam informações sobre os serviços oferecidos pelos equipamentos da SEDESMF, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Esses espaços atuam como pontos de apoio na política pública de assistência social, oferecendo acolhimento e encaminhamento às vítimas.

Durante o encontro, foi distribuído material informativo em formato de folder, com orientações sobre como identificar situações de violência e buscar ajuda. Além disso, as mulheres foram informadas sobre como acessar outros serviços que compõem a rede de proteção, incluindo unidades de saúde, órgãos de segurança pública e o sistema judiciário.

Mais de 28 mulheres participaram da iniciativa, que teve como objetivo fortalecer o conhecimento sobre direitos, ampliar o acesso aos canais de denúncia e reforçar a importância da articulação entre os diferentes setores que compõem a rede de proteção à mulher no município.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atuação heroica aconteceu na noite do Dia dos Pais, evitando uma tragédia que poderia marcar esta data na vida da família. Foto: Divulgação
HERÓI SEM FARDA Há 9 horas

Guarda Municipal salva criança engasgada com ponta de lápis e evita tragédia em Jaguariaíva

Criança já apresentava sinais de sufocamento, mas foi salva graças à rápida ação de Douglas Peixoto, que não hesitou em aplicar a manobra de Heimlich

 Anuncio foi feito pelo prefeito Juca Sloboda junto com o vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim. Foto: Divulgação
FESTA CANCELADA Há 1 dia

Prefeito Juca anuncia cancelamento da festa de setembro devido momento econômico delicado

Anúncio foi feito pelo prefeito devido a situação econômica do município que foi fortemente impactada pela nova tarifa dos Estados Unidos

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Criminosos aplicam golpe com ameaça de morte para tomar veículos das vítimas

Caso registrado em Jaguariaíva revela nova forma que os suspeitos agem dizendo que os veículos são de facções criminosas

 Iniciativa convida mães residentes na cidade a compartilharem fotos amamentando seus filhos, destacando a importância e a beleza desse ato. Foto: Imagem Ilustrativa - Reprodução/Internet
AGOSTO DOURADO Há 1 dia

Jaguariaíva celebra o Agosto Dourado com concurso de fotos sobre amamentação

Mães podem enviar fotos amamentando filhos de até dois anos para concorrer a um ensaio fotográfico profissional

 Página inicial do aplicativo. Foto: Captura de Tela
NOTA MUNICÍPIO Há 4 dias

Jaguariaíva lança programa de sorteios em dinheiro para quem comprar com CPF na nota

Iniciativa segue modelo do programa Nota Paraná, e a primeira premiação está marcada para acontecer no dia 7 de setembro, com R$ 10 mil em prêmios

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados