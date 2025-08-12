Paraná sedia 13ª edição do Cosud durante a Conferência da Mata Atlântica

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná sediará no dia 19 de agosto a 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), durante a Conferência da Mata Atlântica, que acontece em Curitiba. O encontro será realizado no Teatro Guaíra e reunirá os governadores do Paraná (Carlos Massa Ratinho Junior), Santa Catarina (Jorginho Mello), Rio Grande do Sul (Eduardo Leite), São Paulo (Tarcísio de Freitas), Rio de Janeiro (Cláudio Castro), Minas Gerais (Romeu Zema) e Espírito Santo (Renato Casagrande), todos integrantes do consórcio.

Os governadores terão como tema central desta 13ª edição o meio ambiente e a sustentabilidade, com foco na Mata Atlântica, segundo maior bioma do País e onde reside mais de 70% da população brasileira.

O evento terá início às 8 horas, com recepção e credenciamento de autoridades. A partir das 9h30 tem início a sessão solene com os governadores dos sete estados, secretários, prefeitos e autoridades de outros Poderes.

Durante a cerimônia, o governador do Paraná, anfitrião do encontro, apresentará iniciativas voltadas à sustentabilidade. Os outros governadores também vão falar sobre cuidado com meio ambiente, experiências estaduais e a importância da integração regional.

Ainda durante o evento, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tomará posse como presidente do Consórcio, que funciona em um esquema rotativo. O encontro também prevê a assinatura do contrato de rateio do Cosud, que passou a contar com CNPJ próprio, fortalecendo a atuação dos estados em pautas de interesse comum.

Os governadores vão assinar a Carta de Curitiba, que elencará as principais demandas e propostas do grupo, sobretudo em relação ao meio ambiente e a Mata Atlântica. O documento será encaminhado à presidência da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.

O Paraná lidera os projetos relacionados ao bioma Mata Atlântica no âmbito do Consórcio Brasil Verde, iniciativa dos governos estaduais para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e reduzir a emissão de carbono no País. O Estado é responsável pela coordenação dos projetos voltados ao bioma desde 2023.

Com 99% do seu território inserido no bioma, o Paraná conta com uma das maiores áreas remanescentes de floresta no País. Além disso, foi considerado o estado mais sustentável do Brasil pelo Ranking de Competitividade dos Estados por quatro vezes consecutivas.

Em 2023, o Cosud formalizou um protocolo de intenções chamado de “Tratado da Mata Atlântica”, visando a união de esforços para a preservação, conservação e a utilização racional dos recursos naturais do bioma, mediante a adoção de ações conjuntas e coordenadas para promover o desenvolvimento harmônico e o alcance de resultados mutuamente proveitosos.

Entre os objetivos do protocolo estão o planejamento integrado de corredores ecológicos regionais, com foco na gestão territorial, por meio do compartilhamento de experiências entre os estados e da adoção integrada de instrumentos e estratégias de monitoramento, de fomento à restauração e conservação de ecossistemas e paisagens e da bioeconomia, além da integração de estratégias, tecnologias, metodologias, dados e informações geoespaciais para aumentar a eficiência na fiscalização ambiental e combater o desmatamento ilegal.

Além do meio ambiente, também estará na pauta dos governadores outros temas de relevância nacional, como a segurança pública, educação, agricultura, economia e desenvolvimento humano. Os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros também deverão integrar a pauta de discussões.

A Conferência da Mata Atlântica ocorre em Curitiba nos dias 19, 20 e 21 de agosto, em uma iniciativa conjunta entre o Governo do Paraná, Consórcio Brasil Verde e Prefeitura de Curitiba. O encontro propõe um espaço estratégico de articulação nacional e internacional sobre os grandes desafios das mudanças climáticas, com especial atenção à preservação da biodiversidade e ao papel da Mata Atlântica como bioma-chave na resiliência ambiental do Brasil.

Entre os temais centrais a serem discutidos estão mudança climática e biodiversidade; financiamento climático; e governança climática e dimensão subnacional, resultando na Carta de Curitiba, contendo propostas concretas sobre Justiça Climática, Financiamentos Climáticos, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, Conservação da Mata Atlântica e Cooperação entre esferas de governo e sociedade.

A programação geral da Conferência continua durante a tarde do dia 19 no pavilhão de exposições do Parque Barigui, assim como nos outros dois dias de evento.

Entre os nomes confirmados estão Carlos Nobre, pesquisador e cientista climático, Jay Amstel, engenheiro agrônomo e consultor no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e Marcus Cardoso Santiago, chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES.

Criado em março de 2019, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste tem como objetivo fortalecer a parceria entre as regiões e promover ações que beneficiem a população. A presidência do consórcio, atualmente sob a responsabilidade do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, é conduzida em um sistema rotativo, garantindo a alternância de liderança e promovendo um ambiente colaborativo entre os estados.

Os sete estados que compõem o Cosud abrigam mais de 114 milhões de habitantes, o que corresponde a 56% da população brasileira, e são responsáveis por 70% do PIB nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Cosud tem personalidade jurídica própria e terá sede em Brasília, com servidores indicados pelos estados, o que ajudará a defesa dos interesses do Sul e Sudeste em nível nacional.