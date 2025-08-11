Prefeito Juca anuncia cancelamento da festa de setembro devido momento econômico delicado

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na tarde desta segunda-feira (11), o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, nos Campos Gerais, anunciou o cancelamento da tradicional Festa do Peão, realizada anualmente em comemoração ao aniversário da cidade, que completa 202 anos em 2025. De acordo com ele, a decisão foi motivada principalmente pela taxação imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impacta diretamente uma das principais fontes de receita da economia local.

Ao lado de seu vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, Juca afirmou que o foco no momento é priorizar a manutenção das contas públicas e dos empregos gerados pelo setor madeireiro, que tem sido fortemente impactado pela taxação. “Nós tínhamos programado uma grande festa, com artistas de renome nacional, rodeio e várias atrações, mas tudo isso gera custos. No momento crítico que vivemos, com esse tarifaço vindo dos Estados Unidos, o setor madeireiro, que é um dos mais fortes da nossa cidade, está entre os mais atingidos. Em vez de concentrar forças nas comemorações, resolvemos cancelar a festa”, declarou.

"Vamos concentrar nossas forças em solidariedade aos nossos parceiros madeireiros, que atravessam um momento difícil”

O prefeito ressaltou que a decisão não significa que a data passará em branco. Haverá uma programação cívica para marcar os 202 anos de Jaguariaíva, mas de forma modesta, sem os grandes eventos que tradicionalmente movimentam a cidade. “Vai ter a comemoração do aniversário, sim, mas não a Expo Jaguariaíva como estávamos organizando. Vamos concentrar nossas forças em solidariedade aos nossos parceiros madeireiros, que atravessam um momento difícil”, explicou.

Durante o anúncio, feito através de um vídeo, Juca enfatizou que o momento exige prudência e responsabilidade. “Para fazer festa, é preciso estar em clima de festa, e o momento não é propício. A nossa preocupação agora é manter o emprego de milhares de pessoas que trabalham no setor produtivo de Jaguariaíva. Nossa base econômica é a madeira, e estamos enfrentando um período de incertezas. O mais importante é garantir que as famílias tenham segurança e que a prefeitura cumpra com seus compromissos”, disse.

"É uma questão de responsabilidade com o dinheiro público e com a população”

O gestor também informou que já está em contato com autoridades estaduais e federais em busca de medidas que possam minimizar os efeitos da crise. “Estamos agendando reuniões com o governo do estado e até com o governo federal para amenizar essa situação. Já sentimos a queda na arrecadação nos últimos meses, e isso inevitavelmente vai continuar. Precisamos economizar para manter salários e contas da prefeitura em dia. É uma questão de responsabilidade com o dinheiro público e com a população”, reforçou.

"Nosso foco é apoiar o setor produtivo e buscar soluções para atravessar esse período”

Sloboda reconheceu que parte da população pode não concordar com a decisão, mas afirmou que cabe ao gestor comunicar tanto as boas quanto as más notícias. “Eu sei que muitos vão se posicionar contra, mas nosso papel é agir com cautela e pensar no coletivo. Não adianta realizar uma grande festa enquanto empresas lutam para sobreviver e trabalhadores correm risco de perder o emprego. Nosso foco é apoiar o setor produtivo e buscar soluções para atravessar esse período”, disse.

Apesar da notícia de cancelamento, o prefeito demonstrou otimismo para o futuro e prometeu que, quando a situação econômica melhorar, a cidade poderá ter uma comemoração ainda mais grandiosa. “Temos certeza de que, num momento mais propício e adequado, faremos uma festa maior do que a planejada para este ano. Agora, o que precisamos é união, solidariedade e responsabilidade”, concluiu.

Com a decisão, Jaguariaíva se junta a outros municípios que, em tempos de instabilidade econômica, optam por reduzir ou cancelar eventos festivos para priorizar áreas essenciais e proteger a economia local.