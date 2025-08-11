Norte Pioneiro recebe encontro estratégico com autoridades da Índia, Indonésia e Coréia do Sul

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Na última sexta-feira (08), a cidade de Bandeirantes foi palco de uma reunião estratégica que reuniu autoridades, lideranças regionais e representantes econômicos de países como Índia, Indonésia e Coreia do Sul. O encontro teve como objetivo fortalecer a economia dos municípios do Norte Pioneiro, discutindo estratégias para ampliar investimentos em produtos, serviços e iniciativas em parceria com a região.

Realizado no prédio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o evento teve início às 08h00 e buscou abrir portas para novos negócios e parcerias, inserindo o Norte Pioneiro no radar internacional de investimentos, ampliando o potencial econômico em toda a região, promovendo assim, melhora na qualidade de vida e trabalho dos moradores.

Entre os participantes internacionais, esteve presente Su Jung Ko, representante sul-coreana. Foto: Redes Sociais

Entre os participantes internacionais, esteve presente Su Jung Ko, representante sul-coreana, que abordou possibilidades de cooperação comercial entre o Brasil e países asiáticos. Outro destaque foi a presença de Narendra Modi, presidente da Câmara Indo-Brasileira de Comércio, com sede em Nova Delhi, que anunciou novos aportes financeiros destinados ao desenvolvimento econômico do Norte Pioneiro.

Além das participações estrangeiras, o encontro contou com a presença de empresários, representantes de associações comerciais e industriais, agências de desenvolvimento, lideranças regionais, prefeitos e vice-prefeitos. A ampla participação reforçou a importância da reunião para as perspectivas econômicas da região.

A reunião também contou com representantes da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). Foto: Redes Sociais

A reunião também contou com representantes da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), que acompanharam as discussões e apresentaram o interesse de seus municípios nas estratégias financeiras propostas. Entre os prefeitos presentes estavam Régis Willian (Jaboti), Marcelo Palhares (Jacarezinho), Hariel Fogaça (Japira), Luiz Eduardo Vanzeli (Pinhalão), Dartagnan Calixto Fraiz (Ribeirão do Pinhal), Claudeci José de Oliveira (Salto do Itararé), Gilson de Jesus Esteves (Santo Antônio da Platina) e Luiz Henrique Germano (Siqueira Campos).

O evento evidenciou o esforço conjunto para promover um ambiente favorável à atração de investimentos internacionais e à criação de oportunidades para empresas e trabalhadores da região. A mobilização envolveu diferentes setores e buscou não apenas a captação de recursos, mas também o estímulo à economia local e a melhoria da qualidade de vida da população.

interesse das lideranças regionais em fomentar o desenvolvimento econômico foi um dos pontos centrais do evento. Foto: Redes Sociais

As discussões abrangeram desde a ampliação de parcerias comerciais até a criação de novas oportunidades de negócios que beneficiem diretamente os municípios participantes. A presença de representantes de países com expressivo potencial econômico reforçou a relevância estratégica do encontro para a inserção do Norte Pioneiro no cenário internacional.

O interesse das lideranças regionais em fomentar o desenvolvimento econômico foi um dos pontos centrais do evento. Prefeitos e demais representantes municipais destacaram a importância de captar investimentos que resultem em geração de empregos e fortalecimento dos setores produtivos locais.

Em entrevista à Folha, o chefe da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio, conhecido como Daio, ressaltou a relevância e o impacto positivo do encontro para o fortalecimento da economia regional. "Estamos mobilizando esforços para colocar o Norte Pioneiro no radar internacional de investimentos. Esse evento é estratégico, não só para atrair recursos, mas para gerar empregos, estimular a economia local e melhorar a qualidade de vida das pessoas", destacou.

Ainda em entrevista, Daio expressou que as lideranças regionais estão trabalhando para alcançar maiores investimentos através destas parcerias. “É uma iniciativa importante para o crescimento econômico da região, e vamos fazer de tudo para conseguir o máximo de investimentos”, acrescentou.

Contudo, o encontro em Bandeirantes representou um passo importante para consolidar o Norte Pioneiro como um polo atrativo para negócios e parcerias internacionais. A expectativa, a partir das tratativas e compromissos firmados, é de que novas oportunidades surjam, beneficiando diretamente a população e promovendo avanços significativos na economia regional.