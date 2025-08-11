Prefeitura e Colégio Dr. Sebastião Paraná firmam convênio para estágio de alunos

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura de Wenceslau Braz firmou um convênio com o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP) para a oferta de estágios a alunos dos cursos profissionalizantes do ensino médio. A medida tem como objetivo possibilitar que os estudantes coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, ampliando a vivência profissional e fortalecendo a formação técnica.

O programa prevê que os jovens participem de atividades relacionadas às áreas de estudo, permitindo o contato direto com rotinas e demandas do mercado de trabalho. Segundo a administração municipal, a parceria busca integrar educação e experiência prática, proporcionando um ambiente de aprendizado alinhado às exigências profissionais atuais.

A iniciativa envolve estudantes matriculados no CESP de Wenceslau Braz e será desenvolvida ao longo do ano letivo, com acompanhamento de orientadores e supervisores designados. A expectativa é que os participantes tenham mais preparo para ingressar no mercado após a conclusão dos estudos.