Nota Paraná premia entidades sociais e fortalece projetos no Norte Pioneiro

Associações de quatro cidades da região foram premiadas, recebendo juntas um total de R$ 20 mil para fortalecer seus projetos locais e promover melhorias em suas ações sociais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
11/08/2025 às 14h31
APAE de Wenceslau Braz foi uma das premiadas pelo programa. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Na última quinta-feira (07), aconteceu o sorteio referente ao mês de julho do programa Nota Paraná, iniciativa vinculada à Secretaria Estadual de Fazenda (Sefa). Nesta edição, mais de 30 entidades sociais de 32 municípios paranaenses foram contempladas com premiações. Entre as organizações premiadas, destacam-se quatro entidades do Norte Pioneiro, que receberam cada uma o valor de R$ 5 mil.

Com uma dinâmica simples, o programa tem como objetivo incentivar os consumidores a exigirem a nota fiscal nas compras, contribuindo para a arrecadação estadual e, ao mesmo tempo, apoiando instituições sociais por meio da distribuição de recursos. Com esse sorteio, as entidades premiadas poderão utilizar o valor para fortalecer seus projetos e promover melhorias em suas ações sociais nas respectivas comunidades.

Em uma lista que conta com 36 entidades sociais em 32 cidades do Paraná, aparecem quatro instituições pertencentes à região do Norte Pioneiro. Entre elas, estão as Associações de Pais e Amigos de Excepcionais (APAEs) das cidades de Carlópolis, Tomazina e também de Wenceslau Braz. Além das APAEs, a Associação Casa de Apoio Estrela da Manhã, localizada na cidade de Jacarezinho, também foi contemplada com o valor.

As outras instituições contempladas com a premiação de R$ 5 mil estão situadas nas cidades de Araucária, Atalaia, Cascavel, Chopinzinho, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Honório Serpa, Ipiranga, Ivaí, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Matelândia, Moreira Sales, Palmeira, Paranavaí, Pinhais, Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu, Sarandi, Umuarama, União da Vitória e Vera Cruz do Oeste.

Além desses prêmios, outras entidades receberam valores menores, de R$ 100, que podem ser acumulados caso uma mesma organização seja sorteada mais de uma vez. No total, o programa distribuiu R$ 2,2 milhões em premiações para organizações sociais. Atualmente, o Nota Paraná possui 1.901 instituições de todo o Estado cadastradas no programa.

Contudo, além de incentivar os consumidores a exigirem a nota fiscal em suas compras, contribuir para a arrecadação estadual e premiar os participantes, o programa Nota Paraná reforça o compromisso do Governo Estadual com as entidades sociais. Essas organizações desempenham um papel fundamental na promoção da inclusão nos municípios paranaenses, oferecendo uma variedade de serviços que beneficiam a comunidade local.

