Jaguariaíva celebra o Agosto Dourado com concurso de fotos sobre amamentação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Neste mês de agosto, dedicado ao incentivo do aleitamento materno, a Secretaria de Saúde de Jaguariaíva, localizada na região dos Campos Gerais, promove uma ação especial para valorizar o vínculo entre mães e filhos por meio da segunda edição do Concurso de Fotografias sobre Amamentação.

A iniciativa convida mães residentes na cidade a compartilharem fotos amamentando seus filhos, destacando a importância e a beleza desse ato de amor e cuidado. As imagens devem mostrar o rosto da mãe e da criança, que pode ter até dois anos completos, registrando momentos de ternura e conexão.

O envio das fotos acontece entre os dias 7 e 14 de agosto, por WhatsApp, no número (43) 3535-9460. É necessário informar o nome completo da mãe e da criança, além de autorizar a publicação da imagem nas redes sociais oficiais da Secretaria. Todas as fotos serão publicadas na página oficial do Facebook da Prefeitura, onde a comunidade poderá acompanhar e votar por meio de curtidas.

A fotografia que receber o maior número de curtidas ganhará um ensaio fotográfico profissional em estúdio, com direito a penteado e maquiagem para a mãe, valorizando ainda mais esse momento especial da maternidade.

A ação reforça o compromisso da cidade em promover a amamentação como gesto de saúde, amor e proteção. Também busca inspirar outras mães a compartilharem suas histórias, fortalecendo a rede de apoio materno durante o Agosto Dourado. Jaguariaíva destaca a importância desse ato que nutre, acolhe e transforma vidas, celebrando o vínculo único que a amamentação proporciona.