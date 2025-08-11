5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jaguariaíva celebra o Agosto Dourado com concurso de fotos sobre amamentação

Mães podem enviar fotos amamentando filhos de até dois anos para concorrer a um ensaio fotográfico profissional

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
11/08/2025 às 13h25
Jaguariaíva celebra o Agosto Dourado com concurso de fotos sobre amamentação
Iniciativa convida mães residentes na cidade a compartilharem fotos amamentando seus filhos, destacando a importância e a beleza desse ato. Foto: Imagem Ilustrativa - Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Neste mês de agosto, dedicado ao incentivo do aleitamento materno, a Secretaria de Saúde de Jaguariaíva, localizada na região dos Campos Gerais, promove uma ação especial para valorizar o vínculo entre mães e filhos por meio da segunda edição do Concurso de Fotografias sobre Amamentação.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A iniciativa convida mães residentes na cidade a compartilharem fotos amamentando seus filhos, destacando a importância e a beleza desse ato de amor e cuidado. As imagens devem mostrar o rosto da mãe e da criança, que pode ter até dois anos completos, registrando momentos de ternura e conexão.

O envio das fotos acontece entre os dias 7 e 14 de agosto, por WhatsApp, no número (43) 3535-9460. É necessário informar o nome completo da mãe e da criança, além de autorizar a publicação da imagem nas redes sociais oficiais da Secretaria. Todas as fotos serão publicadas na página oficial do Facebook da Prefeitura, onde a comunidade poderá acompanhar e votar por meio de curtidas.

A fotografia que receber o maior número de curtidas ganhará um ensaio fotográfico profissional em estúdio, com direito a penteado e maquiagem para a mãe, valorizando ainda mais esse momento especial da maternidade.

A ação reforça o compromisso da cidade em promover a amamentação como gesto de saúde, amor e proteção. Também busca inspirar outras mães a compartilharem suas histórias, fortalecendo a rede de apoio materno durante o Agosto Dourado. Jaguariaíva destaca a importância desse ato que nutre, acolhe e transforma vidas, celebrando o vínculo único que a amamentação proporciona.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Anuncio foi feito pelo prefeito Juca Sloboda junto com o vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim. Foto: Divulgação
FESTA CANCELADA Há 8 horas

Prefeito Juca anuncia cancelamento da festa de setembro devido momento econômico delicado

Anúncio foi feito pelo prefeito devido a situação econômica do município que foi fortemente impactada pela nova tarifa dos Estados Unidos

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 11 horas

Criminosos aplicam golpe com ameaça de morte para tomar veículos das vítimas

Caso registrado em Jaguariaíva revela nova forma que os suspeitos agem dizendo que os veículos são de facções criminosas

 Página inicial do aplicativo. Foto: Captura de Tela
NOTA MUNICÍPIO Há 3 dias

Jaguariaíva lança programa de sorteios em dinheiro para quem comprar com CPF na nota

Iniciativa segue modelo do programa Nota Paraná, e a primeira premiação está marcada para acontecer no dia 7 de setembro, com R$ 10 mil em prêmios

 Caso envolvendo possível uso irregular de verba pública em Ribeira (SP) gera confusão entre leitores, mas Juliana Teixeira não tem qualquer relação com a gestão pública de Jaguariaíva. Foto reprodução G1
ESCLARECIMENTO Há 4 dias

Vice-prefeita investigada por uso de verba para amarração espiritual não tem vínculo com a Prefeitura de Jaguariaíva

Juliana Teixeira, que também exerce a função de secretária municipal de Saúde em Ribeira (SP), está sendo investigada pelo Ministério Público Paulista sob a suspeita de ter utilizado R$ 41,2 mil em verbas públicas.

 Imagem Ilustrativa. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
MAIS FRIO Há 5 dias

Cidade da região tem a menor temperatura do Estado nesta quinta-feira e anuncia a chegada de uma nova frente fria

Jaguariaíva teve o menor registro com termômetros chegando a 6°C no amanhecer; nova onda de frio promete derrubar as temperaturas para baixo dos 0°C

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados