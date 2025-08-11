Frente fria derruba temperaturas e deixa cidades da região com mínimas perto de zero

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Este final de semana foi marcado pela presença de uma nova frente fria que derrubou significativamente as temperaturas em todo o Paraná. Com registros negativos e geadas, todo o estado foi afetado pelo fenômeno, que deve continuar durante toda esta semana. Entre as temperaturas mais baixas do final de semana, estão duas cidades do Norte Pioneiro, que tiveram registros próximos a 0°C.

No sábado (09) as menores temperaturas foram em General Carneiro (INMET: -1,5°C), Palmas (-1,2°C), Guarapuava (-0,3°C), São Mateus do Sul (0,5°C), Laranjeiras do Sul e Pinhão (1,4°C), Pato Branco (1,8°C), e Cascavel (1,9°C). No entanto, o frio mais intenso foi registrado na madrugada do domingo (10), quando as cidades da região quase chegaram a registros negativos.

Durante a madrugada, diversas cidades paranaenses ficaram com temperaturas abaixo dos 2°C. No Norte Pioneiro, os menores registros foram nas cidades de Cambará e Joaquim Távora, que tiveram mínimas de 0,7°C. Além destas, outras cidades do estado também tiveram frio intenso no período.

Contudo, as menores temperaturas foram em General Carneiro, que registrou -1,4°C, São Mateus do Sul (-1,4°C), Guarapuava (-1,1°C), União da Vitória (0,9°C), Fazenda Rio Grande (0,8°C), Lapa e Ponta Grossa (0,6°C), Palotina (0,4°C), Palmas (0,1°C), Francisco Beltrão (1,0°C), e Santa Maria do Oeste (1,9°C).

Já nesta segunda-feira (11), as menores temperaturas ao amanhecer foram em General Carneiro (INMET: -0,5), Palmas (-0,2°C), Pinhão (0,2°C), São Mateus do Sul (0,4°C), Guarapuava (1,5°C), além de Francisco Beltrão, Palotina e Telêmaco Borba (1,8°C). As máximas também devem ficar na casa dos 23°C na região Noroeste.

Entre terça (12) e quarta-feira (13) segue a previsão de geada no Centro-Sul, Oeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, com temperaturas abaixo de 5°C no amanhecer. No Oeste e no Norte a massa de ar frio perde força nos próximos dias e, com predomínio de sol, as temperaturas podem ultrapassar os 25°C a tarde. Em todo o estado o destaque será a amplitude térmica: o amanhecer gelado, e as temperaturas mais altas a tarde.

Já na quinta (14) e sexta-feira (15) na região Leste, principalmente no Litoral, o tempo ficará nublado e as máximas não devem subir muito. “Um cavado meteorológico, que é uma região alongada de baixa pressão, vai passar pelo oceano Atlântico, próximo da costa do Paraná. Isso vai favorecer com que o vento passe a soprar do oceano para o continente, transportando mais umidade para o Litoral e Leste do Paraná, inclusive na Região Metropolitana de Curitiba”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Sem previsão de chuvas, com predomínio de sol na maior parte do Estado, no próximo fim de semana a tendência é de que finalmente as temperaturas voltem a ficar mais agradáveis.