Governo do Paraná entrega equipamentos a três colégios agrícolas da região

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O Governo do Paraná realizou, nesta sexta-feira (8), uma série de entregas e anúncios durante a ExpoGoio 2025, em Goioerê, no Noroeste do Estado, com foco na modernização da educação técnica e na melhoria da infraestrutura escolar. Entre as ações, destacam-se a entrega de equipamentos agrícolas de alta tecnologia para 11 colégios, incluindo unidades de Arapoti, nos Campos Gerais, e de Sapopema e Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

Com a presença do secretário estadual da Educação, Roni Miranda, foram entregues sete drones de pulverização agrícola e dez tratores cabinados, equipamentos que fazem parte do programa de modernização do ensino técnico agrícola da Secretaria da Educação. O investimento, que ultrapassa R$ 3,5 milhões, busca qualificar a formação dos estudantes e estimular práticas sustentáveis no campo.

As instituições beneficiadas são: Centro Estadual de Educação Profissional de Arapoti; Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Goioerê; Centro Estadual de Educação Profissional Manoel M. Pena (Foz do Iguaçu); Centro Estadual de Educação Profissional Augusto Ribas (Ponta Grossa); Centro Estadual de Educação Profissional Fernando Costa (Santa Mariana); Centro Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo (Castro); Colégio Agrícola Estadual Umuarama; Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Manoel Ribas (Apucarana); Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Ribeiro (Guarapuava); Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Salto das Orquídeas (Sapopema); e Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Cruz Machado.

Durante a programação, foi inaugurado o novo Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Goioerê, construído com investimento de aproximadamente R$ 24 milhões. A unidade conta com 10 salas de aula, quatro laboratórios, biblioteca, refeitório e alojamentos com capacidade para mais de 280 estudantes, oferecendo estrutura moderna para cursos técnicos agrícolas.

Também foi anunciada a reforma do Colégio Estadual IV Centenário, em Quarto Centenário. Com investimento de R$ 5 milhões, a obra inclui revitalização completa das salas de aula, instalação de ar-condicionado e implantação do ensino integral, beneficiando cerca de 500 estudantes.

Além dos colégios agrícolas contemplados, outros 28 colégios do Núcleo Regional de Educação de Goioerê estão recebendo melhorias pelo programa Escola Mais Bonita, com previsão de investimento de R$ 2,6 milhões em 2025.

O Governo do Estado também confirmou a construção da nova sede do Núcleo Regional de Educação de Goioerê, com entrega prevista para 2026. A obra, orçada em R$ 3,7 milhões, terá 15 salas administrativas, auditório e estacionamento, ampliando a capacidade de atendimento administrativo da educação na região.