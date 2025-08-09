4°C 15°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Kassab comunica a Lula que Ratinho Júnior será pré-candidato do PSD à Presidência em 2026

Governador do Paraná ganha apoio formal do partido e entra na disputa presidencial com forte respaldo político e alta aprovação em seu estado.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
09/08/2025 às 14h40
Kassab comunica a Lula que Ratinho Júnior será pré-candidato do PSD à Presidência em 2026
A sinalização do PSD confirma a forte posição do nome de Ratinho Júnior, que há meses tem demonstrado sua intenção de disputar o Planalto. Foto Gabriel Rosa/AEN

Curitiba - Em um movimento estratégico que já vem sendo desenhado nos bastidores da política nacional, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, será o pré-candidato do partido à Presidência da República nas eleições de 2026. O encontro entre os dois líderes ocorreu nesta quinta-feira (7), no Palácio da Alvorada, em Brasília, e contou com a presença de outros integrantes da sigla.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A sinalização do PSD confirma a forte posição do nome de Ratinho Júnior, que há meses tem demonstrado sua intenção de disputar o Planalto. O governador paranaense tem investido em consolidar sua imagem como gestor eficiente e promissor, capitalizando a alta aprovação de sua administração estadual para construir um discurso presidencialista. Em suas redes sociais, Ratinho Júnior lançou vídeos em tom de pré-campanha, destacando sua trajetória, a herança política familiar; é filho do já famoso nacionalmente apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e os avanços da gestão no Paraná, que figura entre os estados com melhores indicadores econômicos e sociais do país.

Ratinho Junior é filho do já famoso nacionalmente apresentador Carlos Massa. Foto Arquivo Pessoal

 

Do lado do presidente Lula, a confirmação da candidatura do PSD não altera seu posicionamento: o petista já manifestou a intenção de concorrer à reeleição em 2026 e busca manter o apoio das principais siglas, incluindo o PSD. Contudo, Lula mostrou compreensão diante do desejo das legendas de apresentarem nomes próprios, reforçando o pluralismo do cenário político que se forma.

Ratinho Júnior construiu uma sólida reputação administrativa desde que assumiu o governo do Paraná. Reconhecido por uma gestão marcada por avanços em infraestrutura, educação e saúde, o governador tem registrado altos índices de aprovação popular, o que lhe confere legitimidade para tentar a eleição mais importante do país. Seu perfil conciliador e voltado para resultados práticos tem atraído tanto o eleitorado tradicional quanto novos segmentos que buscam alternativas fora do eixo tradicional PT-PSDB.

Com isso o cenário político para 2026 começa a ganhar contornos mais definidos, com o PSD assumindo posição de protagonismo ao apostar em Ratinho Júnior, um governador jovem, com experiência comprovada e crescente apelo eleitoral.

Com informações da Jovem Pan News

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estudante de Congonhinhas contemplada pelo programa. Foto: SEDEF-PR
BONS OLHOS PARANÁ Há 1 dia

Governo entregou mais de mil óculos para estudantes do Norte Pioneiro

Com estas entregas, o Paraná contabiliza um total de 3 mil óculos distribuídos através do programa Bons Olhos Paraná

 Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
EMPREGOS Há 1 dia

Paraná tem crescimento no mercado formal de trabalho acima das maiores economias do país

Com a marca de 3 milhões de pessoas com emprego formal, o Estado vem evoluindo nesse indicador, com evolução de 22,9% nos últimos cinco anos

 Entrega dos veículos foi feita nesta quarta-feira (06). Foto: Paulo Vieira/SESP
REFORÇO NA FROTA Há 2 dias

Governo investe mais de R$ 4 milhões para reforçar atuação das polícias Científica e Penal

Com o valor, foram entregues 17 novas viaturas para as corporações, uma iniciativa que promete ampliar o fortalecimento das equipes de segurança no Paraná

 Iniciativa uma forma de compensar os municípios que abrigam áreas protegidas. Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR
PRESERVAÇÃO Há 2 dias

Municípios recebem R$ 316 milhões do Estado por protegerem a natureza e mananciais

Iniciativa do ICMS Ecológico valoriza a conservação de biodiversidade e mananciais, beneficiando mais da metade dos municípios do Estado

 Rogério Carboni ao lado do prefeito Calé Vidal e de um estudante de Santana do Itararé. Foto: Divulgação
BONS OLHOS Há 3 dias

Governo do Paraná entrega óculos a estudantes de oito cidades do Norte Pioneiro

Entregas foram feitas pelo secretário Rogério Carboni, beneficiando mais de 680 alunos; iniciativa continua na quinta-feira em mais seis municípios da região

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados