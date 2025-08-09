Kassab comunica a Lula que Ratinho Júnior será pré-candidato do PSD à Presidência em 2026

A sinalização do PSD confirma a forte posição do nome de Ratinho Júnior, que há meses tem demonstrado sua intenção de disputar o Planalto. Foto Gabriel Rosa/AEN

Curitiba - Em um movimento estratégico que já vem sendo desenhado nos bastidores da política nacional, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, será o pré-candidato do partido à Presidência da República nas eleições de 2026. O encontro entre os dois líderes ocorreu nesta quinta-feira (7), no Palácio da Alvorada, em Brasília, e contou com a presença de outros integrantes da sigla.

A sinalização do PSD confirma a forte posição do nome de Ratinho Júnior, que há meses tem demonstrado sua intenção de disputar o Planalto. O governador paranaense tem investido em consolidar sua imagem como gestor eficiente e promissor, capitalizando a alta aprovação de sua administração estadual para construir um discurso presidencialista. Em suas redes sociais, Ratinho Júnior lançou vídeos em tom de pré-campanha, destacando sua trajetória, a herança política familiar; é filho do já famoso nacionalmente apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e os avanços da gestão no Paraná, que figura entre os estados com melhores indicadores econômicos e sociais do país.

Do lado do presidente Lula, a confirmação da candidatura do PSD não altera seu posicionamento: o petista já manifestou a intenção de concorrer à reeleição em 2026 e busca manter o apoio das principais siglas, incluindo o PSD. Contudo, Lula mostrou compreensão diante do desejo das legendas de apresentarem nomes próprios, reforçando o pluralismo do cenário político que se forma.

Ratinho Júnior construiu uma sólida reputação administrativa desde que assumiu o governo do Paraná. Reconhecido por uma gestão marcada por avanços em infraestrutura, educação e saúde, o governador tem registrado altos índices de aprovação popular, o que lhe confere legitimidade para tentar a eleição mais importante do país. Seu perfil conciliador e voltado para resultados práticos tem atraído tanto o eleitorado tradicional quanto novos segmentos que buscam alternativas fora do eixo tradicional PT-PSDB.

Com isso o cenário político para 2026 começa a ganhar contornos mais definidos, com o PSD assumindo posição de protagonismo ao apostar em Ratinho Júnior, um governador jovem, com experiência comprovada e crescente apelo eleitoral.

Com informações da Jovem Pan News