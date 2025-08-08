Acidente entre moto e carro deixa homem ferido em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (8) mobilizou equipes da Polícia Militar e do serviço de resgate na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A colisão aconteceu na rua Abílio Dabul, nas proximidades de um estabelecimento comercial bastante frequentado da região.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a ocorrência envolveu um automóvel e uma motocicleta. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, mas testemunhas relataram que a batida foi suficientemente forte para lançar o motociclista ao solo.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe de resgate. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião com suspeita de fraturas, onde permanece em observação. Até o momento, seu estado de saúde não foi oficialmente divulgado.

O caso será investigado para apurar as responsabilidades e as causas exatas do acidente.