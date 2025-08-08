Jaguariaíva lança programa de sorteios em dinheiro para quem comprar com CPF na nota

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Nesta sexta-feira (08), a prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, lançou oficialmente o aplicativo “Nota Município”, uma nova ferramenta digital quevisa incentivar a população a exigir nota fiscal com CPF nas compras realizadas no comércio local. Inspirado no bem-sucedido programa Nota Paraná, o projeto busca fortalecer a arrecadação municipal e devolver benefícios diretos ao contribuinte, por meio de sorteios em dinheiro.

A cada nota fiscal cadastrada no aplicativo, com valor mínimo de R$ 50 e CPF incluído, o consumidor garante uma chance de participar dos sorteios. O primeiro prêmio, no valor de R$ 10 mil, será sorteado no dia 7 de setembro entre os usuários que tiverem lançado suas notas até essa data.

Além de oferecer recompensas financeiras, o programa também reforça a importância do consumo consciente e da valorização do comércio local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade.

Para participar, o passo a passo é bem simples. Os moradores devem baixar o aplicativo “Nota município”, disponível gratuitamente nas lojas virtuais, realizar o cadastro com seus dados pessoais e, sempre que fizer compras no comércio local, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Em seguida, é preciso cadastrar a nota no aplicativo e acompanhar os sorteios, torcendo para ser um dos premiados.

O programa “Nota Município” tem como foco não apenas premiar os consumidores, mas também aumentar a arrecadação do município, permitindo que mais recursos sejam investidos em saúde, educação, infraestrutura e outros serviços públicos essenciais.