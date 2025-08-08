9°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jaguariaíva lança programa de sorteios em dinheiro para quem comprar com CPF na nota

Iniciativa segue modelo do programa Nota Paraná, e a primeira premiação está marcada para acontecer no dia 7 de setembro, com R$ 10 mil em prêmios

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/08/2025 às 16h42
Jaguariaíva lança programa de sorteios em dinheiro para quem comprar com CPF na nota
Página inicial do aplicativo. Foto: Captura de Tela

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Nesta sexta-feira (08), a prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, lançou oficialmente o aplicativo “Nota Município”, uma nova ferramenta digital quevisa incentivar a população a exigir nota fiscal com CPF nas compras realizadas no comércio local. Inspirado no bem-sucedido programa Nota Paraná, o projeto busca fortalecer a arrecadação municipal e devolver benefícios diretos ao contribuinte, por meio de sorteios em dinheiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A cada nota fiscal cadastrada no aplicativo, com valor mínimo de R$ 50 e CPF incluído, o consumidor garante uma chance de participar dos sorteios. O primeiro prêmio, no valor de R$ 10 mil, será sorteado no dia 7 de setembro entre os usuários que tiverem lançado suas notas até essa data.

Além de oferecer recompensas financeiras, o programa também reforça a importância do consumo consciente e da valorização do comércio local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade.

Para participar, o passo a passo é bem simples. Os moradores devem baixar o aplicativo “Nota município”, disponível gratuitamente nas lojas virtuais, realizar o cadastro com seus dados pessoais e, sempre que fizer compras no comércio local, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Em seguida, é preciso cadastrar a nota no aplicativo e acompanhar os sorteios, torcendo para ser um dos premiados.

O programa “Nota Município” tem como foco não apenas premiar os consumidores, mas também aumentar a arrecadação do município, permitindo que mais recursos sejam investidos em saúde, educação, infraestrutura e outros serviços públicos essenciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caso envolvendo possível uso irregular de verba pública em Ribeira (SP) gera confusão entre leitores, mas Juliana Teixeira não tem qualquer relação com a gestão pública de Jaguariaíva. Foto reprodução G1
ESCLARECIMENTO Há 1 dia

Vice-prefeita investigada por uso de verba para amarração espiritual não tem vínculo com a Prefeitura de Jaguariaíva

Juliana Teixeira, que também exerce a função de secretária municipal de Saúde em Ribeira (SP), está sendo investigada pelo Ministério Público Paulista sob a suspeita de ter utilizado R$ 41,2 mil em verbas públicas.

 Imagem Ilustrativa. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
MAIS FRIO Há 1 dia

Cidade da região tem a menor temperatura do Estado nesta quinta-feira e anuncia a chegada de uma nova frente fria

Jaguariaíva teve o menor registro com termômetros chegando a 6°C no amanhecer; nova onda de frio promete derrubar as temperaturas para baixo dos 0°C

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Catadoras de Jaguariaíva são destaque em evento estadual de reciclagem

Premiação reconheceu o desempenho das participantes durante o programa, que teve como foco o fortalecimento do empreendedorismo feminino no setor da reciclagem

 Entrega foi feita nesta segunda-feira (04). Foto: Divulgação
ATUAÇÃO REFORÇADA Há 2 dias

Jaguariaíva reforça atuação da Guarda Civil com entrega de novos equipamentos

Corporação recebeu espargidores, spray de pimenta e gás lacrimogêneo; a prefeitura também anunciou licitação para novas viaturas e uniformes para os agentes

 Acidente aconteceu na PR-151, em trecho de pistas simples que liga Jaguariaíva a Sengés. Foto: Polícia Rodoviária Estadual
TRAGÉDIA Há 4 dias

Pai é atropelado e morre ao tentar salvar filha de atropelamento em Jaguariaíva

Acidente trágico aconteceu por volta das 23h00 deste domingo (03); jovem também foi atingida e teve ferimentos graves

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados