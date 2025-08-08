9°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Morre Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba

Luta de Arlindo Cruz contra problemas de saúde começou em 2017, quando sofreu um AVC hemorrágico que o afastou dos palcos

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
08/08/2025 às 16h14
Morre Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba
Foto: Reprodução/Internet

O Brasil se despede, nesta sexta-feira (8), de um de seus maiores sambistas. Arlindo Cruz, referência absoluta no gênero e autor de clássicos que marcaram gerações, morreu aos 66 anos. O cantor estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde março, após ser diagnosticado com pneumonia.

Segundo a esposa, Babi Cruz, o quadro chegou a ser estável, mas uma infecção causada por uma bactéria resistente agravou sua saúde, e ele deixou de responder aos estímulos como antes.

A luta de Arlindo contra problemas de saúde começou em 2017, quando sofreu um AVC hemorrágico que o afastou dos palcos e transformou radicalmente sua rotina. Desde então, vivia sob cuidados médicos intensivos, sempre cercado pelo carinho e dedicação da família.

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Cruz costumava se autodefinir como “o sambista perfeito”. Cantor, compositor e instrumentista, iniciou a carreira ainda jovem, participando de rodas de samba e acompanhando outros artistas.

Seu nome ganhou projeção nacional na década de 1980, quando passou a integrar o grupo Fundo de Quintal, substituindo Jorge Aragão.

Autor de sucessos como Meu Lugar, Ainda É Tempo Pra Ser Feliz e Bagaço da Laranja, compôs para vozes consagradas como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, além de assinar sambas-enredos inesquecíveis para o Império Serrano. Após deixar o Fundo de Quintal nos anos 1990, construiu uma sólida carreira solo e se destacou na parceria com Sombrinha, conquistando o público com composições que se tornaram patrimônio do samba.

Fonte original Portal Banda B.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Instagram
INVESTIGADO Há 1 dia

Oruam é investigado por tráfico de animais silvestres e acumula multa de mais de R$ 40 mil com Ibama

O Ibama iniciou a investigação após denúncia registrada na plataforma Fala.br

Foto: Reprodução/Internet
ASSUNTO DELICADO Há 1 dia

Felca acusa Hytalo Santos de produzir conteúdo com crianças e adolescentes para pedófilos

O tema principal exposto por Felca é a adultização de crianças, termo usado para falar de crianças que agem como adultos

Foto: Reprodução/Internet
PROBLEMAS DE SAÚDE Há 1 dia

Faustão está internado em São Paulo, mas família não revela motivo

Faustão enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração

Trump e Putin. Foto: Reuters
CLIMA QUENTE Há 1 semana

Após ultimato de Trump à Rússia, aliado de Putin ameaça com uso de arma nuclear

Medvedev citou o sistema nuclear “Mão Morta”. Trump reagiu, dizendo que o russo precisa “tomar cuidado com as palavras”

 Padre de cidade do interior da Paraíba é acusado de intolerância religiosa durante missa — Foto: Redes Sociais
DENUNCIADO Há 1 semana

Padre é denunciado por intolerância religiosa após citar morte de Preta Gill em missa

“Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?”, disse o religioso durante o evento

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados