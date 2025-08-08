Nova massa de ar polar avança sobre a região provocando geadas e queda brusca nas temperaturas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Como já era esperado, a semana foi marcada por variações climáticas na região. As tardes apresentaram sol e temperaturas amenas, enquanto as noites e madrugadas foram bastante frias. No entanto, como se o carrossel de temperaturas não fosse o suficiente no meio da semana, uma nova frente fria se aproxima e deve provocar mais uma queda nas temperaturas, com registros negativos em diversos municípios, segundo previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com o Simepar, uma nova frente fria se formou no oceano durante esta semana, e entre esta quinta-feira (07) e sexta-feira (08), chegou ao Paraná, trazendo uma massa de ar polar que fará os termômetros caírem mais uma vez. Durante pelo menos três dias, todas as temperaturas devem despencar, trazendo até mesmo geadas para grande parte dos municípios, especialmente para aqueles que registrarem temperaturas abaixo de 5°C.

De acordo com dados do Simepar, as menores temperaturas deste final de semana no Norte Pioneiro serão registradas nas cidades de Conselheiro Mairinck, Figueira, Jundiaí do Sul, Pinhalão e Santana do Itararé, que chegarão a 4°C na madrugada do domingo (10). Além da temperatura extremamente baixa, as previsões apontam que estes municípios podem registrar geadas neste dia.

Com pouca diferença nos termômetros, cidades como Congonhinhas, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina, São Jerônimo da Serra, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz terão mínimas de 5°C, também no domingo, que também pode ser marcado por geadas intensas durante a madrugada.

Por outro lado, ainda no Norte Pioneiro, outros municípios ficam fora das previsões de geada. No entanto, as mínimas continuam abaixo dos 10°C. Os municípios de Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cornélio Procópio, Itambaracá e Nova Fátima, terão mínimas de 6°C, mas o domingo deve ser dominado pelo sol.

Já as cidades de Cambará, Carlópolis, Jacarezinho e São Sebastião da Amoreira terão mínimas de 7°C, enquanto o município de Ribeirão Claro terá a maior temperatura mínima da região, registrando 8°C durante a madrugada do domingo. No entanto, apesar de estas temperaturas serem relativamente maiores do que nos outros municípios, vale ressaltar que o clima também será gelado nestas cidades.

Na região dos Campos Gerais, que será mais afetada pela nova onda de frio intenso, as previsões também apontam temperaturas abaixo dos 5°C e possibilidade de geadas no domingo. No município de Arapoti, por exemplo, a mínima será de 5°C, enquanto a cidade de Sengés terá mínimas de 4°C.

Em Jaguariaíva, cidade que registrou a menor temperatura desta quinta-feira (07) em todo o estado do Paraná, a geada também deve marcar presença. Com previsão de que os termômetros também cheguem a 4°C, a cidade possui uma grande chance de registrar geadas intensas na madrugada do domingo.

No entanto, a nova frente fria que avança sobre o estado não deverá se restringir apenas ao final de semana. As previsões meteorológicas indicam que o impacto desse sistema de ar polar se estenderá ao longo de toda a próxima semana, trazendo consigo temperaturas extremamente baixas e condições climáticas severas para diversas regiões.

A expectativa é de que o frio intenso atinja de forma mais significativa uma ampla faixa do território, especialmente em municípios localizados nas áreas mais elevadas e no interior, onde há risco elevado de geadas e até possibilidade de formação de gelo em algumas localidades.