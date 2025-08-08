9°C 18°C
Usuário de drogas é preso por viver agredindo a própria mãe

Suspeito foi preso em Sengés após a mulher chamar a polícia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/08/2025 às 13h58
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A Guarda Civil Municipal de Sengés atendeu na tarde de quinta-feira (07) uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila São Pedro. A equipe foi acionada após denúncia e, ao chegar ao local, encontrou uma mulher que relatou ter sido vítima de agressões e ameaças constantes por parte do próprio filho, usuário de drogas.

O suspeito tentou fugir antes da chegada da equipe, mas foi localizado e detido em flagrante com o apoio de moradores da região. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o agressor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A prisão foi ratificada pelo delegado de plantão.

A Guarda Civil Municipal de Sengés segue atuando no enfrentamento à violência doméstica e destaca a importância das denúncias para garantir a proteção das vítimas.

