Ex-jogador da Champions League que atuou por grandes clubes vive em cidade da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - A glória da Champions League. Jogar na maior competição da Europa é o sonho de grande parte dos jogadores profissionais e dos jovens que sonham com uma carreira brilhante. Para o ex-atleta profissional Marcos Antônio Cipriano, mais conhecido como Markão, esse sonho foi realizado. Embora não tenha conquistado o título, o atacante, que hoje mora na cidade de Andirá, no Norte Pioneiro, viveu momentos inesquecíveis ao participar da competição, marcando 11 gols em quatro jogos.

Natural do município de Andirá, Markão iniciou sua carreira logo cedo. Com 13 anos de idade, passou a defender as cores do Matsubara de Cambará, e na mesma equipe se profissionalizou. Atuando em solo brasileiro, o ex-atleta passou por diversos clubes, atuando em elencos como do Bahia, Guarani, Sport, América RN e outras equipes.

Além das competições no Brasil, Markão também fez história fora do país, passando por clubes da Suíça, Rússia e Itália. Na temporada 2000/2001, o jogador defendeu as cores do Spartak Moscou, da Rússia, quando participou da Liga dos Campeões, e deixou sua marca na competição.

Em apenas quatro jogos, contra grandes equipes da Europa, Markão balançou as redes 11 vezes, garantindo momentos de alegria, contentamento e glória para sua equipe. Nesta temporada, Markão fez três gols em um jogo contra o Arsenal, levando sua equipe a uma vitória inesquecível.

No entanto, após a temporada, Markão seguiu para outros clubes, encerrando sua carreira de volta ao Brasil.

Hoje, morando em Andirá, Markão acompanha os atletas da cidade em competições. Neste ano, ele ajudou a equipe sub-20 da cidade a conquistar a classificação na fase regional do Paraná Bom de Bola.