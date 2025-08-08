9°C 18°C
ALEP SELO DIAMANTE

Governo entregou mais de mil óculos para estudantes do Norte Pioneiro

Com estas entregas, o Paraná contabiliza um total de 3 mil óculos distribuídos através do programa Bons Olhos Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
08/08/2025 às 09h18
Governo entregou mais de mil óculos para estudantes do Norte Pioneiro
Estudante de Congonhinhas contemplada pelo programa. Foto: SEDEF-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), entregou nesta quarta e quinta-feira (06 e 07) mais 1.162 óculos a estudantes da rede pública em 14 municípios paranaenses. A ação integra o Programa Bons Olhos Paraná, que busca garantir melhores condições de aprendizagem e qualidade de vida para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio do acesso gratuito a exames oftalmológicos e a distribuição de óculos de grau.

A iniciativa é financiada com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR).

Nesta etapa, foram contemplados estudantes dos municípios de Wenceslau Braz (241), São José da Boa Vista (67), Santana do Itararé (93), Salto do Itararé (47), Tomazina (87), Pinhalão (45), Jaboti (76) e Japira (25), na quarta-feira. Na quinta, alunos de Sapopema (87), São Jerônimo da Serra (78), Congonhinhas (79), Ribeirão do Pinhal (179), Jundiaí do Sul (18) e Santa Amélia (40) receberam os óculos.

Com estas entregas, o Paraná já contabiliza um total de 3.086 óculos distribuídos desde o início do programa. O Bons Olhos Paraná visa atender 67 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e prevê um investimento de R$ 5,5 milhões, com a entrega de mais de 10 mil óculos a estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 93 municípios. Os alunos passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas realizadas previamente nas escolas.

Os óculos contam com lentes antirreflexo e armações de acetato, que garantem conforto e qualidade. A ação vai além da correção de problemas visuais: também atua na prevenção de doenças oculares, contribuindo para o desempenho escolar e a inclusão social.

“O Programa Bons Olhos Paraná é mais do que uma política pública de saúde. Ele devolve dignidade, autonomia e qualidade de vida para alunos que muitas vezes têm seus estudos comprometidos por não enxergar bem”, destacou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, que acompanhou as entregas.

Para a diretora da Divisão de Educação da Secretaria Municipal de Educação de São José da Boa Vista, Diana Maria Picon Campos, o impacto do programa é visível nas escolas e na vida das crianças.

“O Bons Olhos é um sucesso. Muitas crianças, já com 9 ou 10 anos, nunca tinham feito nenhum tipo de exame de vista. Algumas descobriram problemas sérios, mas hoje receberam os óculos e já conseguem enxergar melhor. Tivemos dois casos que foram encaminhados ao sistema de saúde, pois precisarão de mais intervenções. É um programa ágil, importante, um investimento que não pode faltar”, afirmou.

Carlos Gabriel da Silva, 10 anos, filho da moradora de São Jerônimo da Serra Alessandra Aparecida da Silva, lavradora de 34 anos, foi um dos beneficiados. Ela conta como o Programa Bons Olhos Paraná fez a diferença na vida dele. “Eu não sabia que ele precisava usar óculos. Esse programa é muito bom para as crianças e contribui para o desenvolvimento delas na escola”, disse.

