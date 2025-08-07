Felca acusa Hytalo Santos de produzir conteúdo com crianças e adolescentes para pedófilos

O influenciador Felipe Bressanim, também conhecido como Felca, denunciou o youtuber Hytalo Santos, em um vídeo postado na última quarta-feira (6). Com mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, Felca acusou Hytalo de produzir conteúdo para homens pedófilos.

O tema principal exposto por Felca é a adultização de crianças, termo usado para citar crianças que agem como adultos. Inicialmente, o influenciador mostrou casos mais leves, como conversas rasas sobre empreendedorismo e profissões.

Felca citou, brevemente, o caso “Bel para meninas”, falando sobre a exposição de crianças na internet. Logo depois passou a detonar Hytalo. “Uma das paradas mais cabulosas que envolve crianças em conteúdo nefasto é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha”, disse.

O influenciador ainda questionou qual seria ‘o nível de insanidade’ que uma pessoa tem para “pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo em uma espécie de reality show com bagunça e putaria, jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana”.

Segundo Felca, os vídeos publicados por Hytalo mostram um “clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças”. Ele afirma que é desconfortável assistir ao conteúdo do youtuber acusado.

Porém, para o influenciador, o buraco é ainda mais embaixo e o caso fica mais delicado quando se trata do que Hytalo fez com Kamylinha. A menina entrou para o círculo do youtuber quando tinha apenas 12 anos e logo começou a ser exposta.

Em seguida, o Felca fala sobre o público do youtuber. “Dentro do público de Hytalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existem também homens adultos, e eles não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa”, afirma.

Felca ainda explica que Kamylinha acabou virando um produto de Hytalo e, aos 17 anos, passou por um procedimento cirúrgico para colocar silicone. Na ocasião, também foi filmada e exposta. Nos comentários, pessoas incentivando e elogiando a adolescente.

