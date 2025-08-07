8°C 22°C
Faustão está internado em São Paulo, mas família não revela motivo

Faustão enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
07/08/2025 às 18h40
Faustão está internado em São Paulo, mas família não revela motivo
Foto: Reprodução/Internet

O apresentador Fausto Silva, 75, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (5). A informação foi confirmada pelo hospital. A causa da internação, porém, não foi revelada nem pela instituição nem por membros da família procurados pela reportagem.

Devido à hospitalização, João Guilherme Silva, herdeiro do apresentador, resolveu cancelar uma festa que estava marcada para esta quinta-feira (7). Ele celebraria a estreia do Programa do João, no SBT, marcada para acontecer sábado (9). O apresentador informou os convidados que o evento deverá acontecer no dia 20 de agosto, por “motivos pessoais”.

Faustão enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.

No início de 2025, foi internado novamente devido a uma infecção, mas teve alta dias depois e seguiu o tratamento em casa.

Fonte original Portal Banda B.

