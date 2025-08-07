Crianças participam de Campeonato de Xadrez em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A tarde desta quarta-feira (06) foi marcada por momentos de competitividade, concentração e estratégias na cidade de Arapoti, nos Campos Gerais. O município realizou o Campeonato de Xadrez da rede municipal de ensino, um evento promovido pela Secretaria de Educação que reuniu dezenas de estudantes em uma disputa que teve como objetivo estimular o raciocínio lógico, a concentração e a capacidade estratégica dos participantes.

O campeonato ocorreu em clima de entusiasmo e competitividade saudável, com a participação de alunos de diversas escolas municipais. Crianças de diferentes idades se enfrentaram no tradicional jogo de tabuleiro, que vem sendo cada vez mais valorizado no ambiente escolar como uma ferramenta pedagógica.

Realizado no município desde o ano de 2017, a competição reúne estudantes das sete escolas municipais, que recebem treinamentos e preparações durante o ano para disputarem. “O evento já se tornou esperado pelas crianças e devido a sua ótima aceitação terá a possibilidade de ampliação do projeto em mais um ano”, destacou Mayara Ferreira Cruz, secretária de Educação do município.

Em conversa com a Folha, Mayara explicou que, além de promover o espírito esportivo, o evento possui uma estratégia educacional. “O xadrez é muito mais do que um simples jogo de tabuleiro, ele é uma poderosa ferramenta pedagógica que contribui de forma significativa para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos. Ao ser introduzido no ambiente escolar, o xadrez promove uma série de benefícios que complementam e enriquecem o processo de aprendizagem”, disse.

Contudo, mais do que uma competição, ou um simples evento que reúne estudantes em um momento esportivo, o Campeonato de Xadrez da rede municipal vem se tornando uma tradição em Arapoti e, assim como destacou a secretária, é um evento que chama a atenção das crianças, que aguardam ansiosamente pela sua chegada.