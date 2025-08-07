8°C 22°C
Suspeito se passa por cliente e faz vários furtos em lojas de Wenceslau Braz

Homem usa conversa e familiaridade para distrair vendedores e furtar produtos discretamente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
07/08/2025 às 17h48
Furtos aconteceram entre terça-feira (05) e esta quinta-feira (07). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Ao longo desta semana, uma sequência de furtos em estabelecimentos comerciais tem preocupado comerciantes do centro de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Lojas de brinquedos, acessórios e até mercados foram alvo do mesmo suspeito, que age de forma discreta e meticulosa. Chamando a atenção pela tranquilidade, o homem se passa por um cliente comum, entra nos estabelecimentos, conversa com os vendedores e, enquanto os distrai, furta pequenos objetos sem levantar suspeitas imediatas. Segundo relatos, ele parece conhecer a cidade e seus comerciantes, o que reforça o clima de insegurança entre os lojistas.

Segundo apuração da Folha, o primeiro furto registrado por câmeras de segurança ocorreu na última terça-feira (05), no Supermercado Prado. Em entrevista à reportagem, o proprietário Bruno Henrique relatou que o suspeito chegou ao local, pediu um pedaço de bolo na padaria, comeu no local e saiu sem efetuar o pagamento.

“Ele chegou com um comportamento suspeito e pediu um pedaço de bolo. Na hora, percebi que havia algo errado e avisei um dos funcionários para ficar atento, porque desconfiei que ele tentaria furtar algo”, relatou o proprietário.

Ainda segundo Bruno, o homem também solicitou 500 gramas de presunto e muçarela. Enquanto o comerciante preparava os frios, o suspeito começou a pegar produtos das prateleiras. “Como ficamos de olho nele o tempo todo, ele acabou deixando os itens no local. Mesmo assim, saiu sem pagar pelo bolo que já havia comido”, completou.

O caso ocorreu no fim da tarde de terça-feira. Após sair do supermercado sem pagar, o suspeito seguiu até uma loja nas proximidades, onde furtou dois brinquedos. Em conversa com a reportagem, a proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, assim como o nome da loja, contou que o homem entrou perguntando por um cabo de carregador. No momento em que ela se virou para verificar o produto, as câmeras de segurança registraram o furto de dois brinquedos infantis.

“Ele me pediu o cabo, eu me virei para pegar, e nesse momento ele aproveitou para furtar os dois brinquedos”, relatou a proprietária. Ela contou ainda que o homem já havia estado em sua loja outras vezes, mas nunca havia demonstrado comportamento suspeito, e ela não o via há cerca de dois anos.

“Ele já apareceu aqui antes, mas essa foi a primeira vez que me roubou”, afirmou.

Já na manhã desta quinta-feira (07), o suspeito voltou a agir e furtou mais um estabelecimento. Desta vez, o alvo do homem foi a TF Acessórios. Segundo a proprietária, Tatiana Carvalho Ferreira, o homem demonstrava familiaridade com ela e usou a conversa como forma de distração.

“Ele chegou perguntando para a funcionária de quem era a loja, falou sobre mim, sobre minha família, disse que conhecia meu pai”, contou Tatiana. Enquanto conversava, o suspeito aproveitou o momento de distração para cometer o furto.

No local, o suspeito disse que estaria procurando por uma caixinha de som, mas foi informado pela funcionária que a loja não comercializava esse tipo de produto. “Então ele pegou um fone de ouvido, disse que ia levar e que pagaria via PIX. Mas, na hora do pagamento, afirmou que iria buscar o dinheiro no carro e acabou fugindo com o fone”, relatou a proprietária.

No entanto, o fone de ouvido não foi o único item furtado. As imagens das câmeras de segurança, apresentadas à Folha, mostram que, assim que entrou na loja, o suspeito também furtou discretamente um relógio. “Quase não dá para perceber, é preciso prestar bastante atenção no vídeo. No fim, tivemos um prejuízo de cerca de R$ 200”, afirmou Tatiana.

Apesar dos prejuízos, nenhum dos comerciantes afirmou ter registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil ou acionado a Polícia Militar. Em contato com a Folha, ambas as corporações confirmaram que não foram chamadas para atender ocorrências desse tipo ao longo da semana. No entanto, os comerciantes do município devem manter-se atentos caso o suspeito apareça novamente. Denúncias podem ser feitas para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar.

