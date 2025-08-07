8°C 22°C
Vice-prefeita investigada por uso de verba para amarração espiritual não tem vínculo com a Prefeitura de Jaguariaíva

Juliana Teixeira, que também exerce a função de secretária municipal de Saúde em Ribeira (SP), está sendo investigada pelo Ministério Público Paulista sob a suspeita de ter utilizado R$ 41,2 mil em verbas públicas.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
07/08/2025 às 16h42
Caso envolvendo possível uso irregular de verba pública em Ribeira (SP) gera confusão entre leitores, mas Juliana Teixeira não tem qualquer relação com a gestão pública de Jaguariaíva. Foto reprodução G1

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Jaguariaíva - Diante da repercussão de uma investigação que envolve a vice-prefeita do município de Ribeira, no interior de São Paulo, a Folha Extra esclarece: embora a investigada, Juliana Teixeira, seja natural de Jaguariaíva, ela jamais ocupou qualquer cargo ou teve qualquer vínculo com a gestão pública do município dos Campos Gerais do Paraná.

Juliana, que também exerce a função de secretária municipal de Saúde em Ribeira (SP), está sendo investigada pelo Ministério Público Paulista sob a suspeita de ter utilizado R$ 41,2 mil em verbas públicas destinadas à Saúde para o pagamento de supostos trabalhos espirituais, especificamente, uma amarração amorosa com o objetivo de manter um suposto relacionamento extraconjugal com um servidor da mesma prefeitura.

O caso ganhou repercussão nacional após virem a público comprovantes de transferência para uma vidente autointitulada “Mentora Samantha”, cujos serviços teriam sido intermediados por uma empresa contratada formalmente pela prefeitura. A empresa, especializada em treinamentos, teria servido apenas como fachada para o repasse do dinheiro, segundo as investigações. O Tribunal de Justiça de São Paulo já determinou a suspensão dos contratos da prefeitura com a referida empresa, apontando evidências de uso indevido de recursos públicos da Saúde.

No entanto, apesar da gravidade do caso e da origem paranaense da investigada, é importante frisar que Juliana Teixeira não representa, nem nunca representou, a administração pública de Jaguariaíva. Sua atuação política se dá exclusivamente no Estado de São Paulo, não havendo qualquer ligação institucional, funcional ou política com a Prefeitura ou órgãos municipais da cidade onde nasceu.

Esse esclarecimento se faz necessário diante da circulação de interpretações equivocadas nas redes sociais, em especial por parte de leitores que observaram apenas o título da notícia e passaram a vincular indevidamente o nome da gestão de Jaguariaíva a um caso que diz respeito exclusivamente à gestão municipal de Ribeira, em outro Estado.

A Folha Extra reitera seu compromisso com a verdade, a responsabilidade na disseminação da informação e a proteção da reputação de administrações públicas sérias e comprometidas com a legalidade. O caso em questão envolve exclusivamente agentes políticos e administrativos da cidade paulista de Ribeira, e não diz respeito, sob nenhum aspecto, à gestão municipal jaguariaivense.

 

 

