Cidade da região tem a menor temperatura do Estado nesta quinta-feira e anuncia a chegada de uma nova frente fria

Jaguariaíva teve o menor registro com termômetros chegando a 6°C no amanhecer; nova onda de frio promete derrubar as temperaturas para baixo dos 0°C

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
07/08/2025 às 11h03
Imagem Ilustrativa. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O amanhecer desta quinta-feira (07) foi o mais gelado desta semana. Diversas cidades amanheceram com temperaturas baixíssimas, mas nenhuma se comparou ao município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, que registrou a menor temperatura de todo o estado, anunciando a chegada de uma nova frente fria que deve derrubar os termômetros novamente no Paraná.

Segundo dados do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade se destacou como a mais gelada do estado, com os termômetros marcando 6,1°C ao amanhecer. Com previsão de uma mudança brusca no tempo, causada pela formação da nova frente fria, o registro de Jaguariaíva pode representar uma preocupação aos moradores, que podem viver temperaturas negativas nos próximos dias.

Embora a semana tenha sido gelada nas cidades paranaenses, essa quinta-feira teve as menores temperaturas. Com a frente fria se formando, e trazendo nebulosidade, nevoeiros e chuvas fracas em algumas regiões, os termômetros começaram a cair, e devem cair ainda mais. Para se ter noção, a temperatura mais alta desta manhã foi em Paranaguá, que registrou 15,8°C.

Ainda nesta quinta, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em todas as regiões paranaenses. No Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, essas chuvas podem ser mais intensas e vir acompanhadas de trovoadas.

Na sexta-feira (8), as instabilidades se intensificam e atingem outras áreas, especialmente o Sudeste, os Campos Gerais e o Leste do Paraná, com previsão de temporais localizados, principalmente na divisa com São Paulo e na faixa litorânea.

Com o avanço da frente fria, uma massa de ar polar tomará conta do Estado no fim de semana, derrubando as temperaturas de forma acentuada. O frio se intensificará na noite de sexta-feira, quando as mínimas serão registradas devido à inversão térmica — fenômeno em que as temperaturas mais baixas ocorrem à noite, e não pela manhã, como de costume.

A expectativa é de pelo menos três dias gelados em praticamente todas as regiões do Paraná, com geadas previstas nas áreas onde os termômetros marcarem abaixo de 5°C e houver pouca presença de vento.

Conforme explica o meteorologista Leonardo Furlan, com o fim da chuva, virá o frio. “Na retaguarda da frente fria, teremos o avanço de uma nova massa de ar polar, que provocará uma queda acentuada nas temperaturas em todo o Paraná. As temperaturas mínimas serão registradas durante a noite de sexta-feira, fenômeno conhecido como inversão térmica, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, e até mesmo em áreas do Noroeste. As temperaturas mínimas ocorrerão à noite, e não pela manhã, como é registrado normalmente”, explicou.

