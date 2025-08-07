8°C 22°C
Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti terá título de “Capital do Mel” no Paraná

Município é destacado pela produção de mel e reconhecido como o principal produtor do Brasil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
07/08/2025 às 10h32
Reconhecimento foi apresentado pelo deputado Alexandre Curi (PSD) e aprovado pelos deputados. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Como forma de impulsionar a economia do município, o deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa, apresentou projeto de lei que reconhece o município de Arapoti, nos Campos Gerais, como a "Capital do Mel" do Estado do Paraná. A proposição foi aprovada na sessão plenária de terça-feira (05) por 45 votos favoráveis.

Além de estar localizada em uma das maiores regiões de produção de leite do país, impulsionada principalmente pela criação de gado holandês de alta produtividade, Arapoti se destaca pela produção de mel, que coloca o município como principal produtor do país, ressalta o deputado ao justificar a apresentação do projeto de lei.

Segundo Curi, a “notável produção é favorecida pelas condições climáticas e biodiversidade da região”, o que faz o mel de Arapoti ser reconhecido por sua excepcional qualidade e ter grande procura, tanto no mercado interno quanto no externo. Após aprovação pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei segue para sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Produção

Segundo dados da Associação de Apicultores Campos Floridos (AAPICAF) e estatísticas do Departamento de Economia Rural (DERAL), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a produção de mel em Arapoti alcança uma média de 925 toneladas por ano.

Um levantamento recente, conduzido entre a Associação e a Cooperativa de Apicultores (Arapomel), revelou que na safra 2021/2022, a produção de mel atingiu 1.900 toneladas, consolidando a posição de destaque de Arapoti como o principal produtor de mel do país, aponta a justificativa da proposta.

Variedade

O município oferece diversas variedades de mel, incluindo eucalipto, laranja, Capixingui (uma planta nativa característica da região) e silvestre, além de outros tipos. O nome "Arapoti," que significa "Campos Floridos" na língua indígena Tupi Guarani, reflete a abundância de espécies e cultivos na região, que inclui áreas de reflorestamento e mata nativa.

Cerca de 280 famílias do município desenvolvem a atividade apícola, sendo que existem mais de 110 mil colmeias em atividade, segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), resultando em um impacto significativo na economia local, com uma contribuição estimada de cerca de R$ 12 milhões.

A produção de Arapoti tem sido fundamental para manter o Paraná na primeira posição em produção de mel desde 2020, com um total de 7,8 toneladas por ano, de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

