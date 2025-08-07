CISNORPI avança com plano de descentralização e pode criar extensão em Ibaiti

DA REDAÇÃO/PORTAL IBAITI - FOLHA EXTRA

IBAITI - A expansão do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) para o município de Ibaiti deu mais um passo importante na última semana. Representantes da diretoria do consórcio estiveram reunidos com secretários municipais de Saúde da região com o objetivo de alinhar estratégias e ouvir as principais demandas locais, em um esforço coletivo para melhorar o acesso à saúde especializada na região, que hoje encontra-se apenas no município de Jacarezinho, gerando dificuldades para moradores de cidades mais distantes.

Durante a reunião, o diretor executivo do CISNORPI, Antônio Carlos, mais conhecido como Nico, e a chefe da Divisão Técnica, Gisele Gomes de Oliveira Pena, ouviram as demandas da região. Representando a diretoria do consórcio, eles reforçaram o compromisso com a ampliação dos atendimentos. O objetivo da iniciativa é descentralizar os serviços hoje concentrados em Jacarezinho, sede do consórcio, que fica a aproximadamente 90 quilômetros de Ibaiti.

Atualmente, o consórcio é responsável pelo atendimento dos 22 municípios pertencentes à 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. No entanto, essa centralização dos atendimentos no município tem gerado uma série de dificuldades para municípios mais distantes, como o caso de Ibaiti e de outras seis cidades que serão beneficiados diretamente com essa nova extensão.

Tanto a cidade de Ibaiti, quanto Conselheiro Mairinck, Figueira, Japira, Jaboti, Tomazina e Pinhalão, apoiam a extensão do consórcio, tendo em vista a demanda de necessidade contínua de transporte de pacientes para os atendimentos. A proposta visa reduzir esse deslocamento de pacientes em busca de atendimentos especializados e garantir mais agilidade no acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a reunião, foram levantadas demandas específicas de cada município, o que permitirá uma avaliação mais precisa sobre os serviços que poderão ser oferecidos na nova unidade. A expectativa é que, com a descentralização, o consórcio consiga atender melhor às necessidades da população local e reduzir filas e esperas por procedimentos especializados.

A próxima etapa da ampliação prevê uma reunião com os prefeitos das sete cidades envolvidas, momento em que a parceria será formalizada e os serviços a serem disponibilizados definidos. A iniciativa também representa um avanço na integração entre os municípios, fortalecendo a atuação regional do CISNORPI e promovendo maior eficiência no uso dos recursos públicos voltados à saúde.