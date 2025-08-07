8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

CISNORPI avança com plano de descentralização e pode criar extensão em Ibaiti

Iniciativa vai ampliar o acesso aos atendimentos especializados, beneficiando diretamente os municípios de Conselheiro Mairinck, Figueira, Japira, Jaboti, Tomazina e Pinhalão

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM PORTAL IBAITI
07/08/2025 às 09h54
CISNORPI avança com plano de descentralização e pode criar extensão em Ibaiti
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/PORTAL IBAITI - FOLHA EXTRA

IBAITI - A expansão do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) para o município de Ibaiti deu mais um passo importante na última semana. Representantes da diretoria do consórcio estiveram reunidos com secretários municipais de Saúde da região com o objetivo de alinhar estratégias e ouvir as principais demandas locais, em um esforço coletivo para melhorar o acesso à saúde especializada na região, que hoje encontra-se apenas no município de Jacarezinho, gerando dificuldades para moradores de cidades mais distantes.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Durante a reunião, o diretor executivo do CISNORPI, Antônio Carlos, mais conhecido como Nico, e a chefe da Divisão Técnica, Gisele Gomes de Oliveira Pena, ouviram as demandas da região. Representando a diretoria do consórcio, eles reforçaram o compromisso com a ampliação dos atendimentos. O objetivo da iniciativa é descentralizar os serviços hoje concentrados em Jacarezinho, sede do consórcio, que fica a aproximadamente 90 quilômetros de Ibaiti.

Atualmente, o consórcio é responsável pelo atendimento dos 22 municípios pertencentes à 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. No entanto, essa centralização dos atendimentos no município tem gerado uma série de dificuldades para municípios mais distantes, como o caso de Ibaiti e de outras seis cidades que serão beneficiados diretamente com essa nova extensão.

Tanto a cidade de Ibaiti, quanto Conselheiro Mairinck, Figueira, Japira, Jaboti, Tomazina e Pinhalão, apoiam a extensão do consórcio, tendo em vista a demanda de necessidade contínua de transporte de pacientes para os atendimentos. A proposta visa reduzir esse deslocamento de pacientes em busca de atendimentos especializados e garantir mais agilidade no acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a reunião, foram levantadas demandas específicas de cada município, o que permitirá uma avaliação mais precisa sobre os serviços que poderão ser oferecidos na nova unidade. A expectativa é que, com a descentralização, o consórcio consiga atender melhor às necessidades da população local e reduzir filas e esperas por procedimentos especializados.

A próxima etapa da ampliação prevê uma reunião com os prefeitos das sete cidades envolvidas, momento em que a parceria será formalizada e os serviços a serem disponibilizados definidos. A iniciativa também representa um avanço na integração entre os municípios, fortalecendo a atuação regional do CISNORPI e promovendo maior eficiência no uso dos recursos públicos voltados à saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dirceu jogando pela equipe do Caxias. Foto: Luiz Erbes/SER Caxias
FIM DA CARREIRA Há 2 dias

Após trajetória marcante no futebol brasileiro, zagueiro de Ibaiti anuncia aposentadoria dos gramados

Dirceu Wiggers de Oliveira Filho anunciou sua aposentadoria aos 37 anos, após uma carreira com passagens por clubes como Coritiba, Londrina, América-MG, Botafogo-SP, entre outros

 Caso aconteceu no início da noite desta quinta-feira (31). Foto: Divulgação
CONFUSÃO Há 6 dias

Vídeo mostra momento em que jovem de 18 anos leva facada no pescoço em Ibaiti

Caso de violência aconteceu no início da noite desta quinta-feira (31), próximo ao Colégio Estadual Aldo Dallago

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Caminhonete fica destruída e motorista ferido após capotamento na PR-272

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Figueira a Ibaiti

 O impacto foi violento e mobilizou diversas equipes de resgate. Foto Divulgação PRF
TRAGÉDIA Há 2 semanas

Colisão frontal deixa um morto e quatro feridos na BR-153, em Ibaiti

Ultrapassagem indevida pode ter provocado o acidente; vítimas foram socorridas por equipes de emergência

 Padre Leandro Malaquias foi entubado e possivelmente passará por uma cirurgia nesta sexta-feira (25). Foto: Reprodução/Internet
ESTADO GRAVE Há 2 semanas

Padre de Ibaiti é entubado e pode ter que realizar cirurgia no pulmão

Santuário divulgou nota informando que o quadro clínico do Padre Leandro segue sendo considerado grave

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados