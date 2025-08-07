Governo investe mais de R$ 4 milhões para reforçar atuação das polícias Científica e Penal

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado entregou nesta quarta-feira (6), na sede da Polícia Científica do Paraná (PCP), em Curitiba, 17 novas viaturas que vão reforçar o trabalho das polícias Científica e Penal (PPPR) em diversas regiões. A entrega faz parte da política de modernização da frota e de fortalecimento da segurança pública em todo o Paraná. O investimento foi de R$ 4,6 milhões.

“Essa entrega representa o respeito e a consideração que temos por todas as polícias do Paraná”, destacou o secretário da Segurança Pública, Hudson Teixeira. “Dentro de cada veículo existem profissionais que são igualmente fundamentais para a segurança pública. Toda essa evolução que temos também é graças ao trabalho de cada policial comprometido, que hoje tem equipamento, armamento e recursos para aprimorar ainda mais o serviço”.

A Polícia Científica recebeu dez novas viaturas, destinadas a unidades do Interior e da Capital. Os veículos vão auxiliar no deslocamento de peritos e equipes técnicas para atendimento em locais de crime, contribuindo para a agilidade e eficiência das perícias criminais. As cidades contempladas são Cascavel, Curitiba (Centro e Tarumã), Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Telêmaco Borba e Umuarama.

Para o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki, a entrega representa mais um passo no fortalecimento da Polícia Científica. “Esses instrumentos não são apenas de trabalho, mas de valorização, conforto e segurança para que nossos profissionais prestem um serviço de excelência. Todas essas viaturas vão atender onde é mais necessária a atuação da perícia. Que esses instrumentos de trabalho continuem iluminando os caminhos daqueles que buscam a verdade e a justiça por meio da ciência”, disse.

A Polícia Penal recebeu sete viaturas, sendo duas destinadas ao uso administrativo e cinco adaptadas para o trabalho com cães, que serão integradas às atividades do canil e distribuídas entre cinco regionais do sistema penitenciário. Os veículos adaptados permitem o transporte adequado dos animais e serão utilizados em ações de segurança nas unidades prisionais, revistas e operações específicas.

“Essa entrega simboliza um avanço importante para a nossa instituição”, afirmou a diretora-geral da Polícia Penal, Ananda Chalegre dos Santos. “Hoje, lembrei que em quase 20 anos de instituição crescemos e avançamos muito recebendo uniformes, viaturas, armamento e o reenquadramento da Polícia Penal. Agradeço ao Estado e à Secretaria pelo reconhecimento e investimento que valorizam nossos profissionais”.

O investimento total foi de R$ 4.641.660,00, sendo R$ 2.516.710,00 destinados à Polícia Científica e R$ 2.124.950,00 à Polícia Penal. Os recursos são provenientes da dotação orçamentária do Fundo Especial da Segurança Pública (Funesp/Sesp).