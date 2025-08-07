8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governo investe mais de R$ 4 milhões para reforçar atuação das polícias Científica e Penal

Com o valor, foram entregues 17 novas viaturas para as corporações, uma iniciativa que promete ampliar o fortalecimento das equipes de segurança no Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
07/08/2025 às 09h32
Governo investe mais de R$ 4 milhões para reforçar atuação das polícias Científica e Penal
Entrega dos veículos foi feita nesta quarta-feira (06). Foto: Paulo Vieira/SESP

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado entregou nesta quarta-feira (6), na sede da Polícia Científica do Paraná (PCP), em Curitiba, 17 novas viaturas que vão reforçar o trabalho das polícias Científica e Penal (PPPR) em diversas regiões. A entrega faz parte da política de modernização da frota e de fortalecimento da segurança pública em todo o Paraná. O investimento foi de R$ 4,6 milhões.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

“Essa entrega representa o respeito e a consideração que temos por todas as polícias do Paraná”, destacou o secretário da Segurança Pública, Hudson Teixeira. “Dentro de cada veículo existem profissionais que são igualmente fundamentais para a segurança pública. Toda essa evolução que temos também é graças ao trabalho de cada policial comprometido, que hoje tem equipamento, armamento e recursos para aprimorar ainda mais o serviço”.

A Polícia Científica recebeu dez novas viaturas, destinadas a unidades do Interior e da Capital. Os veículos vão auxiliar no deslocamento de peritos e equipes técnicas para atendimento em locais de crime, contribuindo para a agilidade e eficiência das perícias criminais. As cidades contempladas são Cascavel, Curitiba (Centro e Tarumã), Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Telêmaco Borba e Umuarama.

Para o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki, a entrega representa mais um passo no fortalecimento da Polícia Científica. “Esses instrumentos não são apenas de trabalho, mas de valorização, conforto e segurança para que nossos profissionais prestem um serviço de excelência. Todas essas viaturas vão atender onde é mais necessária a atuação da perícia. Que esses instrumentos de trabalho continuem iluminando os caminhos daqueles que buscam a verdade e a justiça por meio da ciência”, disse.

A Polícia Penal recebeu sete viaturas, sendo duas destinadas ao uso administrativo e cinco adaptadas para o trabalho com cães, que serão integradas às atividades do canil e distribuídas entre cinco regionais do sistema penitenciário. Os veículos adaptados permitem o transporte adequado dos animais e serão utilizados em ações de segurança nas unidades prisionais, revistas e operações específicas.

“Essa entrega simboliza um avanço importante para a nossa instituição”, afirmou a diretora-geral da Polícia Penal, Ananda Chalegre dos Santos. “Hoje, lembrei que em quase 20 anos de instituição crescemos e avançamos muito recebendo uniformes, viaturas, armamento e o reenquadramento da Polícia Penal. Agradeço ao Estado e à Secretaria pelo reconhecimento e investimento que valorizam nossos profissionais”.

O investimento total foi de R$ 4.641.660,00, sendo R$ 2.516.710,00 destinados à Polícia Científica e R$ 2.124.950,00 à Polícia Penal. Os recursos são provenientes da dotação orçamentária do Fundo Especial da Segurança Pública (Funesp/Sesp).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Iniciativa uma forma de compensar os municípios que abrigam áreas protegidas. Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR
PRESERVAÇÃO Há 3 horas

Municípios recebem R$ 316 milhões do Estado por protegerem a natureza e mananciais

Iniciativa do ICMS Ecológico valoriza a conservação de biodiversidade e mananciais, beneficiando mais da metade dos municípios do Estado

 Rogério Carboni ao lado do prefeito Calé Vidal e de um estudante de Santana do Itararé. Foto: Divulgação
BONS OLHOS Há 20 horas

Governo do Paraná entrega óculos a estudantes de oito cidades do Norte Pioneiro

Entregas foram feitas pelo secretário Rogério Carboni, beneficiando mais de 680 alunos; iniciativa continua na quinta-feira em mais seis municípios da região

 Veículos vão ampliar a frota da Saúde Municipal. Foto: Prefeitura de Sengés
FROTA RENOVADA Há 22 horas

Sengés recebe novos veículos para a Saúde em parceria com o Governo

Município foi contemplado com nove veículos 0km, com investimento de mais de R$ 1,2 milhão

 Foto: Arnaldo Neto/AEN
SALDO POSITIVO Há 1 dia

Paraná registra o terceiro maior saldo de empregos do país no primeiro semestre de 2025

Estado registrou mais de 94 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no período, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais

 As obras serão realizadas em um trecho de cerca de 540 metros entre o km 48 e km 49 da PR-160, em frente ao Hospital. Foto: DER
INFRAESTRUTURA Há 1 dia

Novo trevo em Cornélio Procópio terá R$ 14,6 milhões em investimentos

Obra será realizada para ampliar o acesso ao Hospital Regional; além do trevo, outras obras serão também serão realizadas em outras marginais

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados