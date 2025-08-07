8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Municípios recebem R$ 316 milhões do Estado por protegerem a natureza e mananciais

Iniciativa do ICMS Ecológico valoriza a conservação de biodiversidade e mananciais, beneficiando mais da metade dos municípios do Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
07/08/2025 às 09h30
Municípios recebem R$ 316 milhões do Estado por protegerem a natureza e mananciais
Iniciativa uma forma de compensar os municípios que abrigam áreas protegidas. Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado repassou R$ 316,4 milhões aos municípios paranaenses por meio do ICMS Ecológico no primeiro semestre de 2025. A média é de R$ 52,7 milhões por mês. O valor representa um acréscimo de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado (R$ 294,9 milhões). O programa, estabelecido na década de 1990, é uma forma de compensar os municípios que abrigam áreas protegidas em duas modalidades: o ICMS Ecológico por Biodiversidade e o ICMS Ecológico por Mananciais, que repassaram cada um a metade do valor (R$ 158,2 milhões).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Na categoria de biodiversidade, que compensa municípios que abrigam Unidades de Conservação (UCs) e Áreas Especialmente Protegidas, 229 dos 399 municípios do Paraná (57%) foram contemplados. Já na categoria de mananciais, que retribuiu as cidades que possuem corpos hídricos que ajudam no abastecimento de água de municípios vizinhos, 102 municípios (25%) receberam o benefício.

O processo segue critérios estabelecidos pelo Instituto Água e Terra (IAT), que também é responsável por avaliar o estado de conservação dos locais, fator que influencia no cálculo dos repasses – o IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

“São municípios com florestas preservadas, com matas nativas conservadas, com campos de cerrado protegidos. Esse Paraná tão verde, tão lindo, que gera também recursos para as cidades. E, também, municípios com mananciais de água, como a minha querida Toca do Peixe ou Piraquara, que Piraquara quer dizer Toca do Peixe, também são recompensados por darem água de beber para os nossos conterrâneos”, destaca o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca.

“São 331 municípios contemplados com R$ 316 milhões, o balanço desse Paraná, verde e azul, de um Estado que compartilha a ideia de que preservar é preciso”, acrescentou.

Os municípios que mais arrecadaram via ICMS Ecológico por Biodiversidade no período foram: São Jorge do Patrocínio, na região Noroeste (R$ 5,09 milhões), que abriga áreas como o Parque Nacional da Ilha Grande; Céu Azul, no Oeste (R$ 4,85 milhões), com o Parque Nacional do Iguaçu; General Carneiro, no Sul (R$ 4,46 milhões), com a Estação Ecológica Municipal (EEM) José Nelson Dissenha; Antonina, no Litoral (R$ 4,39 milhões), com a APA Federal de Guaraqueçaba; e Reserva do Iguaçu, no Centro-Sul (R$ 4,15 milhões), com a EEM Francisco Paschoeto.

“Os municípios são compensados de acordo com as características das áreas protegidas, incluindo tamanho, importância e grau de investimento. Assim, as UCs que ocupam um território grande, ou abrigam uma grande variedade de espécies nativas, rendem um valor maior às prefeituras”, explica a chefe de Divisão de Incentivos para a Conservação do IAT, Natália Ribeiro Corrêa.

Já na modalidade de ICMS por Mananciais, as arrecadações mais volumosas ficaram concentradas na Região Metropolitana de Curitiba. Piraquara, em virtude dos Rios Iraí e Iguaçu, alcançou R$ 23,55 milhões, seguido por São José dos Pinhais, também por causa dos Rios Iguaçu, Miringuava, Pequeno e Despique (R$ 9,74 milhões), e Campo Magro, com o Rio Passaúna e Rio Verde (R$ 8,62 milhões). Outros municípios com destaque estão nos Campos Gerais: Castro, com o Rio Pitangui (R$ 7,96 milhões), e Carambeí, também com o Pitangui (R$ 6,55 milhões).

“O valor que é repassado aos municípios é definido por um índice chamado Fator Ambiental Mananciais, estabelecido pelo IAT em função de vários parâmetros. Eles incluem a área, o volume captado, a vazão e a qualidade da água do manancial”, destaca João Samek, engenheiro civil responsável pela gestão de bacias hidrográficas da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Entrega dos veículos foi feita nesta quarta-feira (06). Foto: Paulo Vieira/SESP
REFORÇO NA FROTA Há 3 horas

Governo investe mais de R$ 4 milhões para reforçar atuação das polícias Científica e Penal

Com o valor, foram entregues 17 novas viaturas para as corporações, uma iniciativa que promete ampliar o fortalecimento das equipes de segurança no Paraná

 Rogério Carboni ao lado do prefeito Calé Vidal e de um estudante de Santana do Itararé. Foto: Divulgação
BONS OLHOS Há 20 horas

Governo do Paraná entrega óculos a estudantes de oito cidades do Norte Pioneiro

Entregas foram feitas pelo secretário Rogério Carboni, beneficiando mais de 680 alunos; iniciativa continua na quinta-feira em mais seis municípios da região

 Veículos vão ampliar a frota da Saúde Municipal. Foto: Prefeitura de Sengés
FROTA RENOVADA Há 22 horas

Sengés recebe novos veículos para a Saúde em parceria com o Governo

Município foi contemplado com nove veículos 0km, com investimento de mais de R$ 1,2 milhão

 Foto: Arnaldo Neto/AEN
SALDO POSITIVO Há 1 dia

Paraná registra o terceiro maior saldo de empregos do país no primeiro semestre de 2025

Estado registrou mais de 94 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no período, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais

 As obras serão realizadas em um trecho de cerca de 540 metros entre o km 48 e km 49 da PR-160, em frente ao Hospital. Foto: DER
INFRAESTRUTURA Há 1 dia

Novo trevo em Cornélio Procópio terá R$ 14,6 milhões em investimentos

Obra será realizada para ampliar o acesso ao Hospital Regional; além do trevo, outras obras serão também serão realizadas em outras marginais

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados