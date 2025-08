Catadoras de Jaguariaíva são destaque em evento estadual de reciclagem

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Representantes da Associação de Recicladores Amigos da Natureza de Jaguariaíva participaram na última semana de um evento realizado em Ponta Grossa que marcou a conclusão do Programa Empreendedoras da Reciclagem. A iniciativa, voltada exclusivamente para mulheres catadoras de materiais recicláveis, contou com a presença de mais de 100 participantes e celebrou os resultados de nove semanas de cursos e mentorias.

Jaguariaíva se destacou durante o encerramento ao ter cinco das seis mulheres premiadas no evento. A premiação reconheceu o desempenho das participantes durante o programa, que teve como foco o fortalecimento do empreendedorismo feminino no setor da reciclagem. Os encontros abordaram temas como liderança, fluxo de caixa, participação em editais públicos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, saúde mental, cooperativismo e gestão. Todo o conteúdo foi direcionado à capacitação das catadoras e à geração de renda sustentável.

A cerimônia de encerramento contou com a presença de autoridades e representantes de instituições parceiras. Estiveram presentes a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, o secretário da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Rafael Greca, e o representante da empresa Heineken de São Paulo, Giovani. Também participaram representantes de diversas prefeituras da região e instituições ligadas ao meio ambiente e à economia solidária.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jaguariaíva, a participação no programa representa um avanço importante na valorização do trabalho das catadoras e no incentivo ao empreendedorismo no setor da reciclagem. A experiência compartilhada no evento também servirá de base para o aprimoramento de políticas públicas locais voltadas ao meio ambiente e à inclusão produtiva.

O Programa Empreendedoras da Reciclagem é uma ação voltada ao fortalecimento da cadeia de resíduos sólidos, com foco no empoderamento feminino e no desenvolvimento sustentável. As participantes tiveram acesso gratuito a capacitações presenciais e virtuais, com apoio técnico e institucional de entidades estaduais e empresas privadas.

A expectativa é de que novas edições do programa sejam realizadas em outras regiões do estado, ampliando o alcance das ações voltadas à profissionalização das trabalhadoras do setor reciclador.