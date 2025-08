Governo do Paraná entrega óculos a estudantes de oito cidades do Norte Pioneiro

Rogério Carboni ao lado do prefeito Calé Vidal e de um estudante de Santana do Itararé. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nesta quarta-feira (06), o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Helias Carboni, iniciou uma série de visitas a municípios do Norte Pioneiro para oficializar a entrega de óculos a estudantes da rede pública, por meio do programa Bons Olhos Paraná, uma iniciativa do Governo do Estado. A agenda segue também nesta quinta-feira (07), com atendimentos previstos em outras seis cidades da região.

As entregas começaram pela manhã em Wenceslau Braz, onde 241 alunos foram contemplados. Na sequência, o secretário seguiu para São José da Boa Vista, beneficiando 67 estudantes. Ainda no período da manhã, Carboni esteve em Santana do Itararé, onde 93 alunos receberam os óculos. Encerrando a primeira parte da agenda, foram entregues mais 47 óculos na cidade de Salto do Itararé.

Durante a cerimônia de entrega em Santana do Itararé, o prefeito Élcio José Vidal, mais conhecido como Calé Vidal, celebrou a entrega e ressaltou a importância do programa para o desenvolvimento educacional das crianças.

“O Programa Bons Olhos tem um papel fundamental na educação dos nossos alunos. Muitas vezes, a dificuldade de aprendizado está diretamente ligada a problemas de visão, e esse projeto veio justamente para resolver isso. Os alunos passaram por consultas com profissionais qualificados e, além disso, receberam óculos de qualidade de forma totalmente gratuita”, destacou Calé.

O prefeito ainda enfatizou que a possibilidade da escolha por parte dos alunos foi o que tornou a ação ainda mais especial para eles. ”Um detalhe importante é que os próprios alunos puderam escolher o modelo que mais gostaram, o que torna tudo ainda mais especial. É um investimento na saúde e no futuro das nossas crianças”, destacou o prefeito.

No período da tarde, a programação continuou na cidade de Tomazina, onde 87 estudantes foram beneficiados. Em seguida, o secretário esteve em Pinhalão, onde oficializou a entrega de 45 óculos. Na cidade de Jaboti, foram entregues mais 76 óculos e, por fim, 25 estudantes de Japira também foram contemplados.

A agenda do programa Bons Olhos Paraná continua nesta quinta-feira. Pela manhã, as entregas ocorrerão em Sapopema, São Jerônimo da Serra e Congonhinhas. Já à tarde, será a vez de Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul e Santa Amélia receberem os kits de correção visual, reforçando o compromisso do Estado com a saúde e o aprendizado dos estudantes paranaenses.